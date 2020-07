Transporte: ¿acción o inacción?

Roca

Hace mas o menos 4 meses que la ciudad de General Roca no cuenta con servicio urbano de transporte de pasajeros. Y parecería que esto no le interesa a nadie, pero a pesar de estar restringido en movilización de personas. Nadie imagina los perjuicios que ocasionan a las personas de pocos recursos y que viven en los barrios alejados.



Más aĺlá que para hacer las diligencias muchas solamente las pueden hacer personalmente. Ni hablar que alguien se tenga que hacer un tratamiento médico o solamente concurrir a un turno. Es casi imposible cumplir si se tiene en cuenta que un viaje en taxi ida y vuelta al centro de los barrios más cercanos sale alrededor 600 pesos. Y si a eso se le agrega la consulta y que tenga que hacerse algún estudio o una simple radiografía, deberá contar con 3.000 pesos aproximadamente.



Sé que es muy difícil encontrar una solución, pero creo que siendo un servicio esencial para los que menos tienen, veo que hay poca “acción” para hallar salidas a estos problemas. Me pregunto: ¿hay interés en solucionar este problema? ¿O solo interesan los que viven en el centro?



La solución a este problema no puede tardar, aunque algunos no se vean perjudicados. Pero no una mayoría (los que menos tienen)

Osmar Ricardo Coronel

DNI 11.086.068