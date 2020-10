Transportistas protestan en el aeropuerto por la llegada de Fernández a Neuquén

Transportistas de Neuquén autoconvocados se reunieron fuera del Aeropuerto Internacional Presidente Perón a la espera de la llegada del mandatario Alberto Fernández, anunciada para este mediodía. Con cartelería y sus vehículos estacionados sobre la rotonda de acceso, reclaman la reactivación del sector. Aseguran que la manifestación será pacífica, con cartelería y una posterior caravana hasta Casa de Gobierno. "Solo queremos trabajar", enfatizó Oscar Paredes, uno de los manifestantes.

Oscar hace 20 años que trabaja en el rubro. Es el propietario de Transporte Naty, que a mediados de diciembre redujo su actividad y que desde marzo se encuentra totalmente paralizada, cuando se decretó la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

Junto a unos 49 compañeros, que se encuentran en su misma situación, organizaron una protesta fuera del aeropuerto para visibilizar la crisis que atraviesan hace ya siete meses.

Paredes señaló que no pretenden causar conflicto ni impedir el paso del presidente Fernández. Explicó que solo llevaron cartelería para que el mandatario advierta la difícil situación: "No queremos que quede acá. Esperamos que trascienda".

Informó que son alrededor de 300 los transportistas de la provincia los que no han tenido ninguna clase de ingresos ni compensaciones económicas desde marzo. Indicó que tal solo 50 son la capital neuquina.

Sostuvo que desde diciembre el sector está casi parado, pues explicó que el fuerte de la actividad comienza en marzo con la demanda de transporte escolar y se acentúa en junio y julio con el turismo de invierno. Desde marzo mantienen una "facturación 0", situación que aseguran "ya no pueden sostener".

"Queremos empezar a trabajar. Yo no sé vender verduras, sólo sé trasportar", remarcó Paredes. Señaló que para sostener el sector pusieron a disponibilidad sus vehículos a la provincia, para transportar a los trabajadores esenciales.

Los manifestantes aguardan la llegada del presidente Fernández a Neuquén. (Foto: Florencia Salto).

Pese a que les manifestaron su reclamo varias veces al gobernador Omar Gutiérrez, afirmó que no tuvieron una respuesta favorable. Descartaron la posibilidad de acceder a un subsidio, pero si les ofrecieron un crédito. De todas formas, Paredes subrayó que no están condiciones de contraer más deudas, pues no tienen ninguna clase de ingresos y ya consumieron sus ahorros.

Tras meses de facturación 0 y reclamos no atendidos por las autoridades provinciales y nacionales, los transportistas decidieron aprovechar la llegada del presidente Fernández a Neuquén para llevarle las demandas del sector.

Los manifestantes se concentraron en la rotonda de acceso al aeropuerto "con cartelería para que lean" su reclamo. "Después vamos salir por la ciudad en una caravanita hacia el centro y vamos a dejar un petitorio en Casa de Gobierno", indicó Paredes.