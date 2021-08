Tras un mes de suspensión del ISSN en sanatorios de Huincul y Rincón, concejales piden una rápida solución

Hace ya un mes que en el único sanatorio privado de Plaza Huincul y en la clínica de Rincón de los Sauces, está suspendida la atención para afiliados y afiliadas al ISSN, tanto para consultas médicas como para internación. Ante esta situación que tiende a agravarse, el Concejo Deliberante de Huincul emitió una comunicación para que tanto el gobernador Omar Gutiérrez como el administrador de la obra social, resuelvan la situación.

Las afiliadas y afiliados al ISSN no cuentan con la atención en el único sanatorio privado que funciona en las dos ciudades y que pertenece al sindicato petrolero. Lo mismo ocurre con la clínica y maternidad de Rincón de los Sauces. No hay atención médica ni internación. En el caso de la comarca petrolera, si existen consultorios -por fuera del sanatorio- que todavía no cortaron la atención a afiliados, pero de no tener acceso se debe recurrir al hospital público.

La preocupación de esta situación fue planteada ante el Concejo Deliberante de Huincul, a través de un proyecto de comunicación -que hoy fue votado y aprobado por unanimidad- por el edil Gustavo Iril (bloque Compromiso) tanto al gobernador Omar Gutiérrez como al administrador del ISSN, Néstor Martín.

En la comunicación se detalló que están suspendidas las prestaciones médicas a afiliados y afiliadas y que está amenazada la atención de "miles de trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas". La situación se "torna más grave, en el contexto de pandemia", según reza la comunicación donde se debiera descomprimir el sistema público de salud.

También pusieron el foco de atención en el acceso a los medicamentos, donde debido a la situación de las farmacias existen restricciones para la compra de los remedios. Se le pide al gobernador Gutiérrez y al administrador Martín que encuentren una "rápida solución para que se restablezcan las prestaciones a los afiliados y afiliadas".

El concejal Iril, en la sesión de este martes, fundamentó la iniciativa porque esta situación ya lleva un mes. "Es imperioso que haya una mesa de diálogo entre el sindicato petrolero (que administra los sanatorios privados) y el gobierno provincial y que resuelvan esta situación para que los vecinos de estas dos ciudades y Rincón de los Sauces, no sientan que son ciudadanos de segunda, teniendo en cuenta la cantidad de riqueza que aportan a la provincia, a través de las regalías petroleras".

El Deliberante, presidido por Marga Yunes, aprobó la comunicación con el voto unánime de sus integrantes que asistieron hoy: Mónica Sarmiento, Gabriela Gendana, Sergio Martínez y Bruno Porco, junto al autor de la iniciativa.