Trotta, sobre el nuevo DNU: «No existe ningún tipo de medida judicial para impedir su cumplimiento»

NIcolás Trotta: "todos queremos presencialidad en las aulas. La diferencia radica en la no comprensión por parte de Larreta de la gravedad de la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad".

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que "no existe ningún tipo de medida judicial" para que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no cumpla con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia, ya que se trata de "una nueva norma".

"Un DNU que es diferente al anterior, cumpliendo una nueva norma de la que no existe no existe ningún tipo de medida judicial para impedir su cumplimiento", dijo Trotta en declaraciones a El Destape Radio, y agregó que, por ese motivo, se está "ante un escenario que reconfirma la responsabilidad del jefe de Gobierno porteño", Horacio Rodríguez Larreta.

El funcionario dejó claro que el Gobierno nacional no tiene "diferencias" con Rodríguez Larreta "en cuanto a presencialidad sí o presencialidad no" en las escuelas, sino que "la diferencia radica en la no comprensión por parte del Gobierno porteño de la gravedad de la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad y del resto de las jurisdicciones".

"Nosotros con Larreta no tenemos diferencias respecto a presencialidad si o presencialidad no, porque todos queremos presencialidad en las aulas. La diferencia radica en la no comprensión por parte de Larreta de la gravedad de la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad, y del resto de jurisdicciones, muchas de las cuales están en alarma epidemiológica", dijo Trotta.

El titular de la cartera educativa añadió que "se trata de un proceso dinámico", por lo cual, si se logran "los cuidados", se podrá "salir de la situación actual y recuperar cierta presencialidad".

Pero también habló de la posibilidad de que nuevos distritos se sumen a las restricciones si así lo exige la situación sanitaria, y sostuvo en este sentido que "hay jurisdicciones que se niegan a poner políticas restrictivas pero luego le están pidiendo hospitales de campaña o respiradores al Estado Nacional".

Aclaró que en esos casos "el Estado hace todo lo necesario para decir presente" porque busca "que no se especule en un momento como este", pero aseveró: "Cada vez que dudamos, que judicializamos (estos temas), afecta la posibilidad de disminuir la tasa de mortalidad".

En otro tramo de la entrevista explicó que su cartera apoyará a todos los padres que decidan no mandar a sus hijos al colegio y se adhieran al DNU presidencial, del mismo modo que a los docentes y no docentes que lo hagan.

"Los que tomen la decisión de no ir es absolutamente entendible", dijo Trotta y agregó "le he mandado una carta en duros términos al jefe de Gobierno porteño" reclamando por ellos.

Para Trotta, se tiene que "garantizar un esquema educativo de no presencialidad para todas las familias que no vayan a las escuela".

Consultado sobre qué pasa con los casos en que los padres son intimados para enviar a sus hijos al establecimiento educativo, o amenazados con perder la vacante, respondió: "Vamos a judicializar cualquier instancia, cualquier actitud como esa. Vamos a estar al lado de las familias".

En esa línea, consideró que es "una aberración" y que "ningún educador puede poner a una familia en esa situación", además de ofrecer la ayuda de su cartera.

"Que cualquier familia que reciba cualquier carta intimidatoria o correo se contacte con el ministerio y los vamos a acompañar con todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance, para defender el derecho a la educación que es lo que está en discusión en este momento tan difícil", apuntó.

Del mismo modo dijo que se reunió con gremios y entidades educativas y se acordó que "no haya descuento o sanción a los docentes y no docentes". "En las instancias judiciales vamos a estar al lado de los docentes y los trabajadores", dijo Trotta.

"Nuestra posición va a ser clara, en cualquier jurisdicción y hoy le voy a estar enviando una nota en los mismos términos (de la enviada la Ciudad) al gobernador de Mendoza", finalizó Trotta, al referirse al otro distrito que no acató el DNU presidencial que implementa la educación virtual.