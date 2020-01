Bariloche

Hace muchos años me topé con una autoridad China de la embajada en Argentina, y recordando lo que hoy sucede le pregunté en aquella oportunidad si Bush estaba loco cuando decía que luego de Irak le tocaba a China, que irían por ellos…

Luego de un rato me respondió que Bush está loco, pero no está tan loco. Siguiendo el mismo razonamiento creo que Trump está loco, pero no tan loco, y lo confirman las últimas declaraciones. Ahora me pregunto: ¿hasta cuándo creen los EE. UU. y los dueños de la economía mundial que se puede seguir tensando la cuerda de la pobreza, la exclusión, el hambre o el cambio climático?

Seguramente debe de haber un plan para terminar con gran parte de la vida humana, no me extrañaría… Y con la sola intención de que lo poco que quede de planeta sea disfrutado por los que queden. Ya hay películas al respecto y Hollywood se adelanta siempre a lo que va a pasar…

Lo que no se puede predecir es la conducta humana en solitario, que un buen día debido a la presión que reciben los seres humanos uno de ellos se levante y les dé una sorpresa volando ciudades enteras de aquellos que se creen los elegidos para permanecer en el planeta.

La tecnología y el poder destructivo que han llegado a desarrollar las principales potencias pueden llegar en cualquier momento a quienes en un segundo hagan volar todo por el aire.

Por ello los Trump no son peligrosos por lo que dicen, sino por los sentimientos que despiertan en aquellos seres humanos que no teniendo más que perder quieran dejar su impronta marcada en la historia del hombre.

