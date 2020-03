Trump rechaza críticas y asegura que trabaja duro para ayudar a Nueva York en la pandemia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que está "trabajando muy duro" para brindar ayuda al estado de Nueva York, que, con más de 25.000 contagios y 192 muertos, se transformó en una virtual zona cero del brote de coronavirus en el país.

En su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que trabaja junto al gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, y parte de la ayuda sera la construcción de "cuatro nuevos centros médicos y cuatro nuevos hospitales".

En su mensaje, criticó las "noticias falsas" sobre que no ayudará a Nueva York "porque no me gusta Cuomo", que es del opositor Partido Demócrata, y agregó: "¡Acabo de enviar 4000 respiradores artificiales!"

Ayer, Cuomo, informó que los casos de coronavirus en este estado, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, ascendían a 25.665

El gobernador comparó el avance del virus con la llegada de un "tren bala" que lo obliga a recalcular las proyecciones y a "utilizar todas las opciones agresivamente" en cuanto a personal sanitario, materiales y tratamientos ante la inminente llegada y gravedad del "pico máximo".

"Uno de los analistas me dijo: 'Estábamos viendo venir un tren de mercancías directo hacia el país y ahora vemos que es un tren bala, porque así de rápido se están incrementando las cifras", afirmó el gobernador.

Cuomo advirtió que el "pico máximo será más alto de lo previsto" y también llegará más pronto, en los próximos 14 a 21 días, por lo que pidió urgentemente refuerzos al gobierno federal.

Según los datos actualizados de Cuomo, la cifra de casos "se duplica cada tres días" y en todo el estado hay 25.665 personas que han dado positivo, entre ellas unas 3.200 hospitalizadas, y de las cuales unas 750 necesitan cuidados intensivos.