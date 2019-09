Tsunami en el lago Traful

Zapala

En esta semana los medios informativos se ocuparon exhaustivamente del posible tsunami lacustre en Villa Traful. Gracias al trabajo del geólogo del Conicet Andrés Folguera hoy sabemos que no se debe descartar un evento catastrófico en un plazo indefinido.

Por su parte, la directora del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), expresa: “Para nosotros no es novedad que la ladera se está moviendo”. Pero se trata de “una situación que no se considera de riesgo inmediato” Pero que “el tsunami eventualmente podría originarse por una caída brusca de esa ladera inestable del lago… por movimientos sísmicos”. Ambas afirmaciones son contradictorias. Hasta ahora, los sismos no son predecibles. Sólo se monitorean para anticipar algunas horas los eventos y aminorar los daños que ocasionan. Hace poco tiempo, un sector de la ladera sur del Cuyín Manzano se desplomó sobre la Ruta 40 y el Lago Nahuel Huapi. Las causas son sólo conjeturas. Fue un milagro que no hubiera víctimas en una ruta tan transitada. Ahora es la ladera Sur del borde norte del Lago Traful la que está inestable.



Sería prudente que los geólogos del Conicet y del Segemar se ocupen de monitorear el avance del fenómeno y la magnitud del eventual deslizamiento. Con ese dato, el ORSEP y la AIC podrían ensayar una simulación de las consecuencias aguas abajo: desbordes del río Limay, evacuación de los excedentes extraordinarios a través de las 4 presas de embalse, inundación de áreas urbanas, etc. A su vez, Defensa Civil, tendría un alerta temprana y podrían planear e informar qué deben hacer, en la eventualidad, los ciudadanos afectados.

Joaquín Yáñez (Ingeniero)

DNI 7.302.833