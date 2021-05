Turismo de vacunas: ¿Cuánto sale ir a Estados Unidos?

Buscadores y operadores de viajes observan que crece el interés de los argentinos por comprar pasajes a Estados Unidos, en especial a Miami. Los motiva la posibilidad de de recibir la vacuna contra el coronavirus y las pocas restricciones de viajes que presenta dicho país, pero para poder ir, se necesita bastante dinero.

Para dar respuesta a esta demanda Aerolíneas Argentinas sumó frecuencias a Miami en su cronograma de vuelos. La empresa, que actualmente tiene siete vuelos desde Buenos Aires hacia Miami, en junio pasará a tener 9 vuelos por semana. Todos los vuelos de ida despegarán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (este y Aeroparque son los dos únicos habilitados hasta el momento para vuelos internacionales).

Como los ciudadanos de Estados Unidos ya no se abalanzan sobre la vacuna, al Gobierno norteamericano le sobran dosis de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson, la marca favorita de los turistas porque requiere de una sola dosis. Incluso, los fines de semana Miami instala puestos de vacunación en la playa.

Si bien las dosis en Estados Unidos son gratis, viajar desde Argentina no es barato. Los costos varían con el tipo de boleto, el tiempo de permanencia y sobre todo cuándo va viajar. Para mayo de Buenos Aires a Miami, el precio del vuelo, ida y vuelta, no baja de 350 mil pesos.

Para junio el costo es prácticamente la mitad, en las páginas de turismo se observan vuelos directos y con escalas saliendo de Buenos Aires a un precio que ronda entre los 130 mil y 180 mil pesos. En julio, el precio vuelve a caer un poco, y se ubica entre 120 mil y 145 mil pesos. En cuanto a hospedaje, en Miami hay una variedad muy grande. Se pueden conseguir hoteles desde 30 dólares la noche, hasta más de 1000 dólares la noche.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora de la octava edición del Hot Sale, informaron que en la categoria viajes lo más clickeado por los usuarios fue vuelos a Miami.

Desde el destino llevan adelante una fuerte estrategia para atraer a turistas y lograr reactivar a los sectores más golpeados por la pandemia. “No hace falta que seas ciudadano (norteamericano) ni que cuentes con residencia activa para vacunarte; ya sea que estés en caso de emergencia sanitaria, viaje de negocios o vacaciones, estás habilitado para la vacunación responsable que ofrece la ciudad de Miami. Solo tenés que ser mayor de 18 años”, expresa un comunicado.

Para viajar a Estados Unidos sigue siendo necesario tener visa. Actualmente la Embajada de Estados Unidos no está emitiendo ni renovando estos permisos.

Por último a raíz de la posibilidad de inocularse dentro de los Estados Unidos, muchas agencias de viaje han comenzado a comercializar paquetes turísticos que incluyen la inmunización, vuelos redondos, alojamiento, alquiler de auto y hasta seguro de viaje. La ventaja legal, para quienes se encuentran como extranjeros en Estados Unidos, es que el tipo de visado B1 y B2, para no inmigrantes, no implica que el interesado en vacunarse no pueda hacerlo dentro del país, por lo que recibir la vacuna no es ilegal.