Después de la caótica jornada vivida en Estados Unidos con los hechos violentos en el Capitolio, Twitter bloqueó la cuenta de Donald Trump durante 12 horas.

La red social cuenta con políticas de integridad que sancionan a los que publican mensajes con noticias falsas o aseveraciones que consideran peligrosas para la sociedad.

Los tweets que generaron la suspensión de la cuenta del presidente fueron los últimos 3. En esos mensajes, el mandatario insistía en el fraude eleccionario que no fue probado en la Justicia.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM