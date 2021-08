Un 11% de los universitarios de Bariloche tiene clases presenciales

Un 11 por ciento del alumnado de Bariloche de las universidades del Comahue y Río Negro regresó a clases presenciales con materias prácticas de diversas disciplinas que no se pueden concretar de manera virtual.

Aunque las universidades definieron continuar con la modalidad virtual en la mayoría de sus cursadas, se establecieron excepciones y cada unidad académica presentó protocolos y propuestas para retornar a las condiciones de prepandemia en casos impostergables, para evitar mayores atrasos en las cursadas.

En el Comahue se estima que son 400 alumnos y Río Negro ascienden a 250. Ambas casas de altos estudios en la zona andina tienen una matrícula cerca a los 3.000 alumnos cada uno.

“Algunos alumnos están recuperando materias que no pudieron cerrar en 2020 y en este semestre muchos ya comenzaron con las de este año”, precisó Alfonso Aguilar, secretario Académico de la Universidad nacional del Comahue en Bariloche, quien remarcó que las materias teóricas continúan con la modalidad virtual a través de la plataforma de la universidad.

La UNC tiene cursadas en laboratorios, prácticas simuladas en la carrera de Enfermería, materias prácticas de Educación Física que se dictan en gimnasios, natatorios e instituciones educativas, salidas de campo en Biología, Acuicultura y también Educación Física, además de los profesorados que requieren de espacios áulicos donde se respetan protocolos y burbujas de cada institución.

Alumnos de la carrera de Enfermería realizan una práctica en un aula de la Universidad del Comahue en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Aguilar destacó que “la idea es garantizar la transición y ver cómo evoluciona la pandemia” para regresar en un futuro no muy lejano a la normalidad. Por eso, destacó como acertado el regreso de estas clases presenciales en materias que no pueden ser reemplazadas por la virtualidad, donde se ponen a prueba los protocolos y se realizan ajustes. “Hasta el momento hemos tenido pocos casos sospechosos que se aplicó el protocolo con aislamiento del grupo y fue efectivo”, enfatizó.

En la UNRN retornaron “las materias con un fuerte componente práctico pero el espacio presencial es complementario y optativo, no es obligatorio, por lo que los alumnos que no se encuentran en Bariloche pueden seguir con la parte teórica virtual y les queda abierta la materia hasta que puedan realizar la parte práctica. No pierden la materia”, aclaró Mariano Costa, secretario de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la UNRN Sede Andina.

En total son unas 30 materias entre las prácticas profesionales de distintas carreras como Hotelería y Turismo, salidas de campo en carreras productivas como Vivero y Producción Vegetal Orgánica, ingeniería Ambiental, clases en laboratorios en carreras de Ciencias Exactas y prácticas de teatro. En todas se establecen aforos limitados, según los espacios, burbujas y divisiones de grupos.

En la Universidad del Comahue realizaban hoy prácticas de Enfermería. Foto: Chino Leiva

Costa precisó que la decisión de retornar a la presencialidad, en las materias o prácticas que sean irremplazables por la virtualidad, se definió en noviembre pasado y se inició en febrero, aunque hubo una paralización con el aislamiento estricto definido entre mayo y junio. En el segundo semestre se retornó a la modalidad combinada.

En ambas universidades registran muchos casos de alumnos que retornaron a sus lugares de origen, fuera de Bariloche, ante la incertidumbre de cursadas y por la situación económica, por lo que continuaron solo con las cursadas que se garantizan de manera virtual por las plataformas digitales de las universidades.