¿Se baja de París?: Carlos Alcaraz puso en duda su participación en Roland Garros

La lesión en la muñeca derecha de Carlos Alcaraz pasó de ser una molestia a un problema que alteró su calendario. Tras retirarse del Barcelona Open y confirmar su baja del Masters 1000 de Madrid, el tenista español puso en duda su participación en Roland Garros, torneo donde defendería el bicampeonato.

Alcaraz registra un inicio de temporada 2026 con 22 triunfos y apenas tres derrotas, se mostró cauto durante la alfombra roja de los Premios Laureus, donde fue galardonado como el Mejor Deportista Masculino Internacional del Año. A pesar de los 3.000 puntos que pone en juego entre Madrid y París, el joven fue prudente sobre la ambición deportiva.

«Veremos a ver. La siguiente prueba va a ser crucial. Estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestra mano para que salga bien», expresó Alcaraz a RTVE. El pupilo de Samuel López evitó dar certezas incluso sobre el Masters 1000 de Roma, torneo previo a la cita en el polvo de ladrillo francés.

El español, que venció a Alexander Zverev en la final de 2024 y a Jannik Sinner en la de 2025, explicó los motivos detrás de su posible ausencia: «Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Prefiero volver un poquito más tarde y muy bien, que pronto y mal. Hay que cuidarse, la carrera es larga», sostuvo.

"Tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, que fuerce en este Roland-Garros me puede perjudicar mucho para el futuro"



⚠️ La advertencia de Carlos Alcaraz dejando muy claro que no forzará para estar en la tierra parisina pic.twitter.com/hz53WCFrlJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2026

Al mismo tiempo, el tenista confesó que los días «se están haciendo largos», pero también aseguró estar intentando mantener una mentalidad positiva mientras espera los resultados de los estudios médicos que definirán los pasos a seguir.

La baja del español en Roland Garros sería histórico para el torneo porque Alcaraz no falta a la cita parisina desde su debut absoluto en el cuadro principal en 2021.