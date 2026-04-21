El Senado duda sobre sesionar el 29 de abril: oficialismo y aliados evalúan postergar todo a mayo

El periodo ordinario ya inició en el Senado y hasta la fecha supo mantener un ritmo de actividad normal, sin embargo la situación se ve complicada para la última semana de abril y trascendió que se podría postergar la sesión que estaba prevista para el miércoles 29.

Evalúan trasladar las sesiones en el Senado para mayo

Desde el oficialismo y la oposición aliada afirman que se está dando por caído el encuentro y remarcaron que prefieren esperar hasta mayo para tratar los proyectos en espera.

Entre los argumentos que se presentaron para aplazar la sesión surgió la inconveniencia que se genera el consumar una sesión el mismo día que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente el informe de gestión en Diputados; pero también se planteó que no hay tantos temas dictaminados y abrir el recinto para que lo aproveche la oposición, no parece sumar tantos adeptos.

El lunes se había propuesto sesionar un día antes, es decir el martes 28, pero la idea se descartó rápido. Esta fecha era la última y única opción que había ya que desde el jueves 30, se iniciará un ramillete de audiencias públicas para analizar los pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada.

Las audiencias se llevarán a cabo en la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto y que días atrás avanzó con la extensión de la labor del camarista federal Carlos Mahiques.

Una iniciativa rubricada y que genera tensión es la relacionada con las falsas denuncias. Esta propuesta es la tercera vez que se despacha y queda lista para que la vote el pleno. El principal inconveniente, según reveló el sitio Infobae, surge por un puñado de aliados que no está convencido con la confección final del articulado.

Para el próximo mes, el bloque de La Libertad Avanza que dirige Patricia Bullrich espera poder dictaminar la ley de propiedad privada que se debate en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, que lideran los oficialistas Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Por otra parte, las recientes leyes que aterrizaron en la Cámara alto sobre discapacidad y salud mental deberán pasar obligatoriamente por la comisión de Salud que ya tiene a sus integrantes designados. Desde el bloque oficialista deslizaron que la libertaria Ivana Arrascaeta podría quedar como presidenta.

Con información de Infobae