Un concejal de Loncopué aseguró que el coronavirus se propagó por falta de conciencia de la gente

El concejal de Loncopué Teodoro Stuardo (Frente de Todos) confirmó que, si bien aún no hay confirmación oficial, se presupone que el paciente 0 contagiado de coronavirus "fue o vino de Las Lajas". Aseguró que la propagación del virus fue producto de la falta de conciencia de la ciudadanía sobre la importancia del aislamiento social.

En el paraje La Buitrera, cerca de Las Lajas, se produjo un foco de contagio por un viajante de Neuquén que fue a Chile y, al regresar, compartió una reunión con una familia.

Stuardo confirmó que los concejales de la localidad están aislados porque el 2 de abril realizaron una sesión en el Concejo Deliberante y uno de los ediles es pariente directo de una de las personas fallecidas.

"Ahora se está cumpliendo rigurosamente el aislamiento. No hay nadie en las calles y todos los comercios están cerrados. Se había tomado la pandemia con mucha liviandad. Se pensaba que como era un pueblo chico acá no iba a llegar el coronavirus. Pero nos pasó", comentó Stuardo en diálogo con AM 550.

El concejal dijo que la expansión del virus se originó porque "una familia se juntó a festejar un cumpleaños y uno de los integrantes que fue o vino de Las Lajas contagió a todos".

En la localidad aún no se tomó la decisión de desinfectar los espacios públicos. "En el ingreso a Loncopué se desinfectaban todos los autos que ingresaban, pero ahora ya no se hace más", comentó el edil

Stuardo lamentó que Loncopué se haya hecho conocido por los casos infectados. "La ciudadanía fue la que no tomó conciencia y generó todo esto. Espero que a ahora sirva de ejemplo para que ningún otro pueblo del país comenta los mismos errores", concluyó.