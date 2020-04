Un corto que pone la mirada en los abusos en la infancia

Como el pez, que si no abre la boca, muere, los niños y niñas víctimas de abuso que no pueden decirlo, también, aunque por dentro y, tal vez, por bastante tiempo. El corto y el microdocumental, justamente llamado “El pez si no abre la boca muere”, dirigidos por Agnese Boaretto pretenden visibilizar y concientizar sobre una problemática sin fronteras: el abuso en las infancias.

El proyecto comenzó a delinearse a principios de 2018, se rodó a fin de ese año y vio la luz en junio del año pasado. En todo este tiempo recorrió festivales de Argentina, España, México, Ecuador y Colombia. Estaba previsto que cuando las piezas cumplieran un año se estrenarán de forma online y quedarán para ser vista a través de YouTube. El aislamiento social, preventivo y obligatorio adelantó ese plazo y desde algunas semanas los materiales pueden ser vistos en la plataforma audiovisual.

“Teníamos proyecciones programadas con el formato de cine debate, todo eso quedó detenido en el tiempo, entonces como el material no tiene un fin de lucro y el objetivo siempre fue visibilizar pensamos en aprovechar este momento de cuarentena y quietud en el que la gente está consumiendo audiovisual en su casa para que pueda verlo”, confió Boaretto sobre el estreno online.

A casi dos semanas del estreno online, el corto y el microdocumental ya cosecharon unas 2000 visualizaciones, un comienzo auspicioso. “No es tanto para algo en YouTube pero para un proyecto independiente, hecho en Neuquén, es un montón y en la medida que lo sigamos visibilizando eso va a ir aumentando, más allá del producto en si, por la problemática. Y eso está buenísimo que exista ese interés. Pienso que el cine tiene que ser una puerta para la reflexión”, confió la directora y guionista de la ficción que protagoniza Laura Azcurra y el pequeño Mateo Rochero Gómez.

Y agregó: “Estamos contentos porque es un proyecto totalmente independiente, se hizo sin subsidio alguno, con lo cual está hecho a base de mucho amor, mucho pulmón y mucho equipo que puso el hombro para poder hacerlo. El principal objetivo siempre fue al visibilización del abuso contra las infancias”.

“El pez…” nació como un cortometraje de ficción, y lo fue. Pero lo que iba a ser el backstage se transformó en un microdocumental que reúne entrevistas a profesionales en el tema.

Agnese Boaretto cree que “el cine funciona como una herramienta para visibilizar y para habilitar la palabra que es lo que siempre buscamos”.

“El objetivo siempre fue visibilizar y habilitar la palabra sobre esta problemática tan latente, entonces pensamos es que si íbamos a mover a las personas de su casa para que vayan a ver un contenido de 15 minutos, que los interpela desde la subjetividad y con todas las herramientas que propone el cine a través de la función, ofrecerles también otra bajada que tenga que ver con lo que pasa en la Argentina hoy respecto de esta problemática”, detalló la directora sobre el surgimiento de la pieza documental que incluye los testimonios de la psicóloga Susana Toporosi y del abogado y ex juez federal Carlos Rozanski.

Más allá del microdocumental que se puede ver en YouTube, quienes estén interesados en el tema también podrán encontrar en la web del proyecto materiales complementarios. “Desde que estrenamos ahí están las entrevistas completas a los profesionales porque son largas y si te interesa mucho la problemática está buenísimo verlas enteras. Nosotros en el microdocumental no las pusimos enteras porque queríamos llegar a un montón de gente y preferimos ir a lo más importante”, subrayó Boaretto que también aseguró que están buscando el camino para que los materiales filmados puedan ser utilizados como material audiovisual por los ministerios de Educación tanto de provincia como de Nación.

Un interés de vieja data

El abuso sexual en las infancias, es un tema que rondó en la cabeza de Agnese Boaretto desde que empezó a estudiar Cinematografía y Nuevos Medios en el Instituto Universitario Patagónico para las Artes (IUPA).

“Desde que estaba estudiando y en general en la vida, de todas las injusticias sociales siempre me pasó algo muy fuerte con el abuso sexual en las infancias por tener casos demasiado cercanos y sentir mucha impotencia; porque judicialmente, que es donde para mi esta el mayor de los problemas, no sucede absolutamente nada. De 1000 casos se denuncia uno, entonces hay un nivel de impunidad altísima. Ese sentimiento de impotencia y de tener que ‘tolerar’ la injusticia me motivó a ver qué podía hacer con las herramientas que tengo”, explicó ella sobre aquel puntapié inicial de “El pez si no abre la boca muere”.

“Lo audiovisual nos atraviesa a todas y todos hoy, entonces me parece que funciona como caballo de troya, que es lo que yo quería, sobre todo en la ficción que te permite meterte en lugares que quizás de otra forma no podés entrar”, siguió la realizadora audiovisual sobre la decisión de comenzar a materializar aquella idea.

Lo cierto es que un tiempo después, con el apoyo de Federico Bolan -productor de las piezas-, gran parte de sus excompañeros de facultad y sus socios de la productora Frater Audiovisual, la idea se hizo realidad. “Es un problema transversal que tiene siglos, pero me parece que es el momento de desnaturalizarlo y llamarlo como lo que es, que es un delito. La idea es poder llevar un mensaje positivo con una cuestión tan oscura, tan dramática y tan fuerte; poder convertirla y resignificarla para que las víctimas sepan que no están solas y que pueden contarlo”, cerró ella sobre el objetivo final de ese material que comenzó a gestarse muchos años antes.