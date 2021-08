Un fiscal investiga si pidieron coimas en la municipalidad de Bariloche

El fiscal Inti Isla hizo lugar a la denuncia radicada por el abogado Estanislao Cazaux y el escribano Leandro Costa Brutten y sugirió profundizar la investigación para determinar si una funcionaria municipal recibió dádivas por parte de proveedores del estado municipal. Sin embargo, desestimó la investigación del productor Diego Tonon.

La denuncia se presentó tras la difusión de dos audios en una radio de Bariloche. "El primero -especifica la resolución del fiscal- refiere a una conversación, mantenido entre, quienes refieren los denunciantes sería Diego Tonon y un proveedor de la fiesta de la nieve que no fue identificado. En ese audio, se escucha decir, textualmente a quien sería Tonon, 'al presupuesto que te cierre a vos, hay que sumarle un 10 %, ese 10 % que es para mi, para producción y para un empuje para que funcione´”.

En un segundo audio, los denunciantes refieren que un proveedor del estado "indica que en varias oportunidades tuvo que ofrecer dinero extra de sus presupuestos para poder contratar con el municipio". Señala que quien le exigía esos pagos era una mujer del municipio llamada María Paz.

Isla recalcó que "ninguno de los audios tienen fecha cierta, no se ha comprobado el origen de los mismos, cuestión que debe hacerse a priori y no de manera posterior a la incorporación en el legajo, lo que permite evitar futuras nulidades o bien que se ponga en duda la legitimidad e inalterabilidad de las escuchas".

Respecto al primer audio, el fiscal especificó que el delito que se sugiere "es el de cohecho activo, es decir, recibir dinero o efectos, una dádiva, por parte de un funcionario público para hacer, no hacer o retardar algo relativo a sus funciones. Es, en esencia, desde el punto de vista penal lo que comúnmente se llama 'coima´”.

Pero advirtió que "el concepto de dádiva ante el pedido de Tonón de un 10 % del presupuesto no califica como dádiva" ya que una de las condiciones del delito de cohecho es ser funcionario público, "cáracter que Tonón no reviste, puesto que es productor particular contratado por el Emprotur para la organización de la Fiesta de la Nieve".

Agregó que "no se comprueba prima facie un perjuicio económico al municipio, resultando, en todo caso, una negociación entre privados respecto de un evento que si bien es público no tiene como negociador ni financiador al municipio local".

Sin embargo, aclaró que la situación es diferente con el segundo audio puesto que "lo que sugiere es de una gravedad institucional suficiente para que la investigación de profundice".

La investigación recaerá sobre el fiscal Guillermo Lista. Al ser consultado, el jefe de Gabinete Marcos Barberis manifestó que no harán declaraciones y que deberá expresarse "la justicia".