Un gigantesco accidente de 100 autos deja al menos cinco muertos en Texas

Al menos cinco personas murieron el jueves en un accidente que involucró a unos 100 vehículos en una autopista de Texas que estaba resbalosa por el hielo formado a raíz de una intensa tormenta invernal, informaron autoridades.



Aún se desconocía el número de heridos, pues los cuerpos de ayuda seguían trabajando en el accidente en la Interestatal 35 cerca del centro de Fort Worth, dijo la policía, que instaló un centro de reunificación de familias en un centro comunitario.



La tormenta invernal que está precipitando lluvia helada, aguanieve y nieve en varias partes de Estados Unidos.



Más al sur, en Austin, más de una veintena de vehículos se vieron involucrados en un choque en una carretera helada y una persona resultó herida, informaron las autoridades de los servicios de emergencia.



En otros lugares, se preveían tormentas de hielo desde Arkansas hasta Kentucky. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó otra tormenta invernal que traería nieve a los estados de la zona intermedia en la costa del Atlántico.



Más de 125.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad el jueves por la mañana, principalmente en Kentucky y Virginia Occidental, según el sitio web poweroutage.us, que monitorea los servicios públicos.

Mientras tanto, las autoridades en Kentucky pedían a las personas que se quedaran en casa debido a las condiciones invernales.

