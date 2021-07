Un hombre se fue a vacunar disfrazado de Darth Vader, en La Plata

Un platense se llevó todas las miradas el último fin de semana, luego de que se acercara a recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus disfrazado de Darth Vader, el personaje oscuro de La Guerra de las Galaxias.

Su nombre es Javier Batic, y es oriundo de Los Hornos. Su objetivo al elegir ese traje fue "agitar un poquito y lo logré, no me imaginé todo esto”, contó sobre la iniciativa.

Batic apareció en la posta sanitaria del lugar y se ubicó en la fila, esperando su correspondiente turno. Quienes estaban alrededor de él, se vieron sorprendidos por la presencia y hasta llegaron a pedirle fotos.

"Me pasó de tener esa angustia generalizada que tenemos todos, de pensar 'a mi no me vacunan más' y le dije a uno de mis hijos 'el día que me vacunen me voy disfrazado'", comentó Javier, en diálogo con distintos medios.

El platense es actor y tiene cuatro hijos, quienes no se sorprendieron de su decisión de asistir disfrazado. Eligió a Darth Vader porque le pareció importante la connotación del pase del lado oscuro a la luz.

"Yo fui con amor, me podría haber ido de Pikachu, de Wonder Woman o de una de las chicas superpoderosas", celebró el hombre.