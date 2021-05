Un mes de cierre hizo bajar los contagios en Bariloche

Los negocios no esenciales del centro atienden desde la calle, pero casi no hay clientes. Foto: Alfredo Leiva

En los últimos seis días, Bariloche registró menos de 100 contagios diarios de Covid-19. Después del pico que rozó los 1.900 casos activos, la ciudad tiene 1.448, según el último reporte del Ministerio de Salud de Río Negro.

Los números son contundentes. Entre el 15 y el 26 de abril, se sumaron 1.409 casos; mientras que entre el 15 y el 26 de mayo, solo fueron 982; es decir que hubo una baja del 30%.

Otro dato llamativo es que, en la primera mitad de mayo, el promedio diario fue de 105 casos, mientras que en la segunda quincena la media se ubicó en 75.

Si bien en los registros nacionales, Bariloche sigue estando en rojo con un alto riesgo epidemiológico, las autoridades sanitarias argumentan orgullosas que la razón de casos (el indicador que da cuenta de los contagios acumulados en los últimos 28 días que no debe superar 1,20) está en verde, con 0,75.

La mayoría coincide en que las restricciones que se implementaron a partir del 30 de abril desde el gobierno provincial, con la suspensión de las clases presenciales y el cierre comercial a las 19, empezaron a dar resultados de inmediato.

En el momento en que se iba a extender el horario comercial y se había decidido el regreso de la escuela primaria a la presencialidad, se dispusieron las restricciones nacionales.

Situación en Bariloche by rionegrocomar on Scribd

“Ya cuando el presidente (Alberto Fernández) definió el DNU, se empezaba a notar la baja de contagios; por eso, se pensaba abrir algunas restricciones. Hoy, tres semanas después, es notorio lo que ha bajado”, destacó Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro.

La funcionaria consideró que las medidas a nivel nacional “siempre se definen con la mirada en el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) y no en el resto de las provincias”. Sin embargo, advirtió que las definiciones del presidente por 9 días “sirvieron para el resto de las localidades rionegrinas”.

Las medidas en Bariloche fueron consensuadas con todos los sectores y la gente se comprometió a acatarlas”. Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro.

“Ramos Mexía, por ejemplo -mencionó-, tiene pocos casos pero si continuaba en aumento, podía afectaban las camas de Viedma. De acá en más, se hará una evaluación para no afectar la cuestión sanitaria pero tampoco la situación económica social”.

Pese a la caída de la curva, el nivel de ocupación de terapia intensiva sigue siendo elevado en Bariloche. Desde el primero de mayo, el ámbito público y privado oscilan entre un 98 y un 100% de camas ocupadas.

El miércoles, hubo tres altas (por dos muertes y un paciente que pasó a sala) y, por ende, tres camas quedaron disponibles. Pero solo por algunos minutos porque de inmediato, se registraron tres nuevos ingresos. Por eso, con la caída de la curva de contagios, estiman que la baja en terapia se notará recién en 15 o 20 días.

“Con la terapia, sabíamos que la situación se iba a demorar más porque quien hoy da positivo, en 10 días puede terminar en terapia. La ocupación de terapia viene con un retraso de 10 días del pico máximo”, señaló.

Las calles de Bariloche tienen muy poco tránsito y una actividad notablemente reducida. Foto: Alfredo Leiva

Si bien Bariloche mantiene “la ocupación de camas al límite”, Ibero destacó que hasta ahora no se requirió derivar pacientes a otras localidades y en los últimos días, incluso pudo aceptar pacientes de El Bolsón e Ingeniero Jacobacci.

El 28 de abril, cuando los trabajadores de la salud cortaron el acceso este de Bariloche en reclamo por un incremento salarial, el prosecretario general de ATE Río Negro, Egar Actis, cuestionó que las “medidas restrictivas llegaban tarde”.

“Está bien restringir la circulación para dar respuesta sanitaria a la población pero el sistema ya está colapsado”, había planteado el dirigente gremial.

Con los datos actuales, Ibero consideró que las medidas se tomaron “en el momento justo”. “Según la mirada de cada quién, las medidas son buenas o malas. Pero fue maravilloso lo que se logró con consenso. Y esto puede permitir hoy pensar en ir bajando las restricciones de a poco”, reflexionó.

Equilibrio

“Si evalúo las decisiones desde el ámbito de la salud, deberíamos cerrar todo pero lo planteo con un sueldo fijo, una casa cómoda y con hijos que tienen clases virtuales. Pero hay gente que no come si no trabaja ese día. La posición del gobierno está focalizada en cómo teniendo en cuenta y dándole prioridad a la salud, se afecta lo menos posible al resto de los sectores”, concluyó Ibero.

Este momento de la pandemia encuentra a Bariloche en plena temporada baja. Los pocos turistas que hay tienen pocas cosas para hacer, sin excursiones ni paseos habilitados.

Los restaurantes y bares sólo venden comida para llevar, y los comercios no esenciales tratan de atender desde la vereda, pero con el frío y la lluvia se hace sumamente complicado.