“Un montón de grupos en sus trabajos siguen compartiendo el mate”

La secretaria de Políticas Públicas de Salud informó este lunes que no detectaron nuevos contagios en Bariloche. (foto archivo)

Durante las 48 horas últimas no hubo nuevos casos detectados de personas contagiadas de la COVID-19, que causa el coronavirus, en Bariloche.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, informó esta noche de lunes que los resultados de 17 hisopados que se analizaron en esta ciudad dieron resultado negativo esta jornada. Además, manifestó que otras 2 personas recibieron el alta médica porque se curaron.

Por eso, son 39 personas de Bariloche las que siguen internadas por el momento porque contrajeron la enfermedad. También, hay 2 personas internadas de Dina Huapi.

Desde principios de marzo pasado, cuando se detectó la primera contagiada en la provincia, hasta el momento hubo 132 personas que contrajeron la COVID-19 en Bariloche. De ese grupo, 95 se recuperaron.

A nivel provincial, hubo hasta ahora 356 personas contagiadas desde principios de marzo hasta la fecha de las cuales 269 se curaron. Quedan 69 internados y 18 murieron.

La funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia informó que este lunes murió una mujer de 61 años, con antecedentes previos en Roca. Justamente, los 4 nuevos casos detectados este lunes 3 son de Roca y 1 de Cipolletti.

Ibero dio en la conferencia de prensa, que ofreció desde el Salón Gris de la Gobernación en Viedma, nuevas recomendaciones. “Hoy sabemos de un montón de grupos que en sus trabajos siguen compartiendo el mate”, advirtió.

“Quizá es una costumbre muy nuestra, pero hoy no puede hacerse porque no sabemos, realmente, habiendo circulación viral en la gran mayoría de los lugares si el que está enfrente nuestro no tiene el virus”, observó.

“Lo que les pido, más allá del distanciamiento del que siempre hablamos, de mantener los dos metros, de usar el tapabocas, de lavarnos las manos, de no tocarnos la caras, lo más importante es que entendamos que compartiendo una botella o un vaso, cualquier utensilio para comer o tomar, si tomo un café de la misma taza que el otro, lo mismo que el mate, lo más probable es que me contagie”, aseveró.

“Si contamos quienes fueron los contactos estrechos, porque eso es otra cosa que quizá no lo decimos porque estuvimos tomando mate, pero la mejor manera de cuidar a toda la provincia y a nuestro entorno es decir con quién estuvimos”, afirmó.

“Porque si aislamos; fíjense lo que nos pasó en Valle Medio, se aislaron las personas, se hizo un cordón sanitario, que esperamos no llegar a eso en ninguna ciudad, pero si podemos aislar los contactos estrechos deja de circular el virus”, reiteró.

“Es muy importante que seamos responsables. Podemos tomar las medidas desde la Provincia y de los gobiernos municipales, pero nadie va a tener un policía al lado para ver que usemos tapabocas, que nos distanciemos, que no tomemos mate, seamos conscientes de eso, por favor”, solicitó Ibero.

Dijo que hay por el momento 37 casos activos de Bariloche, 10 de Roca, 6 de Ingeniero Huergo, 6 de Lamarque, 5 de Cipolletti, 2 de Dina Huapi, 1 de Cervantes, 1 de El Bolsón y 1 de Chimpay.