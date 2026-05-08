La relación oficialista en la mira: Bullrich le bajó el tono al enojo de Karina Milei y fijó su postura frente a Manuel Adorni

Bullrich le bajó el tono al enojo de Karina Milei y fijó su postura frente a Manuel Adorni

La relación oficialista está cada vez más tensa, sobre todo después de la polémica que se desencadenó a raíz de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

Al respecto, Patricia Bullrich realizó esta semana una declaración pública que habría generado enojo puertas adentro, sobre todo del lado de la secretaria presidencial Karina Milei quien en innumerables ocasiones respaldó al funcionario. Sin embargo la senadora nacional desestimó el enojo o problemas internos, aunque fijó su postura frente a la causa del jefe de Gabinete.

Patricia Bullrich frente al enojo de Karina Milei y la causa de Adorni

Mientras el jefe de Gabinete brindaba una extensa entrevista para intentar defender su situación, la senadora Patricia Bullrich asistía a la sede de la Bolsa de Cereales para celebrar el Día de Europa junto a diplomáticos, empresarios y dirigentes de diversos partidos.

Todo esto se dio en medio del tsunami político que generó hacia el interior de La Libertad Avanza y la Casa Rosada su pedido a Manuel Adorni de que presente “de manera inmediata” su declaración jurada de bienes.

Un dirigente del círculo más íntimo de la senadora la justificó aclarando que «ella siempre va de frente» y resaltó: «Había que hacer algo. Si con lo que hizo se logra que Adorni adelante la presentación de toda la documentación un mes, o sea, que la haga en mayo, ya es algo positivo».

Sin embargo, esto no fue bien visto por Karina Milei. Desde su entorno admitieron que la declaración generó «un enojo sustancial» en la secretaria general de la Presidencia y cuestionaron la oportunidad de planteo: «No había necesidad. ¿Cuántos días más iba a durar la cascada? Ahora van a estar todos mirando la Oficina Anticorrupción».

Por su parte, Bullrich le restó peso a la supuesta reacción. Fuentes de su círculo confirmaron a Infobae que la senadora aseguró que no está preocupada por las críticas internas y para respaldarla, recordaron que incluso cuando era ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, criticaba abiertamente que la Ciudad de Buenos Aires no tomaba medidas frente al problema de los piquetes y nadie la desplazó por eso. «Yo soy así», le habría transmitido a sus allegados.

La última comunicación entre la senadora y el presidente Javier Milei fue el lunes, cuando la senadora le anticipó que estaba preocupada por la situación en torno al jefe de Gabinete. Fue antes de que ella misma materializara su posición en un reportaje con Eduardo Feinmann.

Según se pudo saber, Bullrich no habría avisado a la secretaría de Comunicación y Medios que daría ese reportaje, algo más que habría generado incomodidad dentro del Gobierno.

Con información de Infobae

Patricia Bullrich se encamina a reforzar su perfil en CABA

Mientras toda la tormenta política sucede, Bullrich puso en marcha su plan para profundizar su presencia territorial en la Ciudad de Buenos Aires.

La senadora iniciará este viernes un recorrido por Villa Lugano -zona del sur porteño donde el oficialismo enfrenta desafíos históricos en materia de urbanización, seguridad y servicios-. La actividad se enmarca en una estrategia de instalación que su entorno describe como gradual y sin candidatura lanzada.

En la intimidad y al ser consultada sobre si prefiere una candidatura presidencial o en Ciudad de Buenos Aires, la senadora ya afirmó: “Cualquier persona que haya competido quiere, pero no estoy buscando en este momento una candidatura presidencial”.

Nuevas declaraciones de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio y explicó por qué evita referirse públicamente a su situación patrimonial. “No hablo porque no puedo hacerlo, porque no quiero interpelar a la Justicia”, afirmó durante una entrevista en el programa de Alejandro Fantino en Neura Streaming.

El funcionario sostuvo que su decisión responde a una estrategia de respeto institucional: “Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho”. En ese sentido, aseguró que el proceso le generó un fuerte impacto personal: “Todo el dolor y padecimiento no va a quedar en silencio”.

Adorni también hizo referencia a su vínculo con el presidente Javier Milei, quien —según afirmó— le expresó respaldo durante el proceso. “Milei me banca porque sabe la verdad. Me emociona e impacta el apoyo humano y espiritual”, señaló, y agregó: “El presidente tiene convicciones muy firmes. Jamás ejecutaría a una persona que considera honesta”.

Por último, se refirió a la presentación de su declaración jurada y a los dichos de Patricia Bullrich, quien le pidió celeridad. “Pato es una fenómena. Lo que dijo es porque todos sabían que yo la iba a presentar antes. Con Patricia trabajamos en la mesa política juntos. Está todo bien”, concluyó.