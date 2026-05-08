Salvaron la vida de un bebé practicándole RCP arriba del patrullero: heroico rescate en Viedma

Un hombre entró a la comisaría 30º de Viedma cargando desesperadamente a su bebé en brazos. El pedido era urgente: su hijo había dejado de respirar y había que hacer lo posible para desobstruir sus vías. Entonces, un grupo de efectivos emprendió viaje con el bebé hacia el hospital local y en pleno trayecto le salvador la vida practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El hecho ocurrió este jueves cerca de las 5. Desde la Policía de Río Negro descataron que el accionar fue llevado adelante por el oficial inspector Oscar Paillalef, quien practicó las maniobras de RCP, junto a la oficial inspector María Alejandra Colliu y el sargento ayudante Facundo Gorriti, quien condujo el móvil.

El bebé quedó bajo asistencia médica en el hospital de Viedma

La fuerza informó que el trabajo de los uniformados permitió que el bebé lograra «recuperar la respiración y la consciencia» antes de llegar al hospital. Asimismo, detallaron que tras la intervención el bebé «quedó bajo asistencia médica» en el centro de salud.

Las maniobras de RCP forman parte de un procedimiento de emergencia que se aplica cuando una persona sufre la obstrucción de las vías respiratorias o un paro cardiorrespiratorio.

El bebé junto al padre fueron llevados al hospital local. Foto: gentileza.

La obstrucción de las vías, explicaron desde la Policía de Río Negro, es una «situación potencialmente mortal que ocurre cuando un objeto bloquea el paso del aire hacia los pulmones».

En ese escenario, se efectúa la llamada «maniobra de Heimlich» que es una técnica eficaz para desobstruir las vía. Para reforzar la respuesta ante emergencias sanitarias, la Policía realiza capacitaciones con el fin de «reforzar el rol del personal como garante de la seguridad».

Dichas herramientas permiten mejorar la capacidad de reacción de los efectivos en los primeros minutos, que suelen resultar decisivos para preservar la vida de los vecinos.