Qué pasa cuando hervís cáscaras de pera con clavos de olor y por qué todos lo recomiendan

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para perfumar la casa sin recurrir a aerosoles o productos químicos. En ese contexto, un truco casero comenzó a viralizarse en redes sociales y medios especializados: hervir cáscaras de pera con clavos de olor.

Aunque parece una combinación simple, esta mezcla puede ayudar a aromatizar ambientes, neutralizar olores fuertes y generar una sensación de calidez en el hogar, especialmente durante los meses fríos. El vapor que se libera al hervir estos ingredientes crea un perfume dulce y especiado que muchas personas asocian con bienestar y limpieza.

Por qué recomiendan hervir cáscaras de pera

Las cáscaras de pera contienen aceites naturales y azúcares que, al entrar en contacto con el calor, desprenden un aroma suave y dulce.

Combinadas con el perfume intenso del clavo de olor, generan un aromatizante natural que puede durar varias horas dentro de la casa.

Además, este método tiene otro beneficio importante: reutiliza restos de fruta que normalmente terminarían en la basura, por lo que también se considera una práctica sustentable y económica.

Qué beneficios aporta el clavo de olor

El clavo de olor es una especia conocida por su aroma fuerte y persistente, pero también por sus propiedades naturales.

Según el sitio especializado Tuasaúde, contiene eugenol, un compuesto con propiedades antimicrobianas, antioxidantes y aromáticas.

Por eso, además de perfumar, muchas personas creen que ayuda a refrescar ambientes y aportar una sensación de armonía y relax dentro del hogar.

Cómo preparar este aromatizante natural

La preparación es simple y solo requiere pocos ingredientes.

Ingredientes

Cáscaras de 1 o 2 peras

1 cucharada de clavos de olor

Agua

Paso a paso

Colocar agua en una olla pequeña. Agregar las cáscaras de pera y los clavos de olor. Hervir a fuego bajo durante varios minutos. Dejar que el vapor perfume naturalmente los ambientes.

Si el agua se evapora demasiado rápido, se recomienda agregar más cantidad para prolongar el efecto aromático.

Otros ingredientes que se pueden sumar

Muchas personas potencian esta mezcla agregando:

Canela en rama

Cáscaras de naranja

Esencia de vainilla

Rodajas de limón

Estas combinaciones ayudan a crear aromas más intensos y cálidos para otoño e invierno.

Qué cuidados recomiendan tener

Los especialistas aconsejan no dejar la olla al fuego sin supervisión y ventilar la casa cada cierto tiempo para renovar el aire.

También recomiendan mantener la cocción a fuego bajo para evitar que las cáscaras se quemen o que el aroma se vuelva demasiado intenso.

Con información de medios