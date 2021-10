Un niño de 4 años quedó solo y atrapado en un transporte escolar en Andacollo

Noelia Gallardo esperó que el su hijo Damián, de 4 años se subiera al transporte escolar que lo pasó a buscar a su casa, aguardó a que abrocharan su cinturón de seguridad y arrancara con destino al jardín 40 de Andacollo. Novelia se tranquilizó una vez que partió el vehículo, porque el niño comenzó a viajar en trasporte una semana atrás. Una hora y media más tarde recibe un llamado que le avisaba que su hijo se había quedado solo encerrado en el transporte y nadie se había dado cuenta.

Gallardo cuenta que cuando el chofer y la acompañante le llevan a Damián estaba “sumamente angustiado, triste, tenía sus ojos hinchados porque había llorado mucho”. Comentó que entró a la casa, se sentó en el sillón y comenzó a relatar la experiencia que vivió mientras lloraba desconsoladamente.

“Nos dice que quedó encerrado en la Traffic, que nadie lo bajó, y que él -como pudo- se desabrochó el cinturón de seguridad y empezó a golpear la ventana la puerta, a gritar, a llorar para que alguien lo pudiera ayudar”, describió su madre en declaraciones a RTN.

Damián recorrió todo el habitáculo para ver cómo podía salir, “hasta que se cruzó a los asientos de adelante, y pudo abrir la puerta del acompañante. Alguien lo vio y avisó al chofer y la acompañante y ahí me comentan la situación”, manifestó Gallardo.

Gedeón Candia, es el conductor de la Traffic y decidió pedir el derecho a réplica en el mismo medio radial donde se dieron a conocer los hechos. “Yo no voy a negar lo que pasó”, “el nene sí se quedó en la Traffic, eso es verdad”, “lo que pasó es que la mamá en ningún momento nos dejó explicarle cómo sucedieron las cosas”, manifestó.

“El nene nunca estuvo dos horas al sol encerrado en la Taffic”, fue su primera aclaración y argumentó que sólo fueron 10 minutos el lapso de tiempo en que el niño había quedado atrapado en el habitáculo.

El conductor responsabilizó a su acompañante por no haberse dado cuenta que el chico se había quedado dormido. “A mí me contrataron para ser chofer, yo ando con una azafata, una guarda que anda con los chicos en todo momento, es la encargada de abrochar el cinturón acomodarlos, bajarlos, subirlos, el trabajo lo hace ella. Yo definitivamente estoy para manejar”, manifestó.

El hombre describió que a las 13.30 pasaron a buscar a Damián, que es uno de los primeros chicos que se suben, después siguieron el recorrido por distintos barrios que quedan alejados del pueblo, hasta llegar a las 14 al jardín. Luego, a eso de las 14.10, dejó a la azafata en su casa.

“Llego a casa a las 14.40 horas, doy vuelta la Traffic, la dejo estacionada, bajo, entro a mi casa, entro a mi habitación, voy a comer y veo por la ventanal que hay un nene delante de la Traffic y en ese momento el nene abre la puerta”, describió Candia. Luego mencionó que con compañera calmaron al niño, se comunicó con la azafata y la fue a buscar para juntos devolvieran a Damián a su casa.

“Yo nunca me dí cuenta porque imagínate un nene, que no alcanza al medio metro, en el fondo, yo no logro verlo nunca”, argumentó.

El chofer indicó que tiene experiencia en el rubro desde el año 2016 y y su habilitación está avalada por el Concejo Provicial de Educación y señaló que era la primera vez que algo así le sucedía.