Estudiantes del CPEM 12 piden respuestas por casos de acoso y abuso en la escuela

Esta semana, estudiantes del CPEM 12 tras no recibir respuestas de la institución, visibilizaron que en la institución se dieron varios casos de acosos y abusos a alumnas por parte de compañeros de la escuela. Hoy llevan su reclamo a las puertas del Consejo Provincial de Educación (CPE), en búsqueda de "respuestas claras". Desde el CPE aseguraron estar trabajando sobre el tema.

Esta mañana, estudiantes del CPEM 12 se reunieron a las 8 en la puerta de la escuela y desde allí emprendieron una marcha hacia el CPE. Allí llevaran su reclamo en búsqueda de respuestas concretas para que cesen los casos de acoso y abuso dentro de la institución.

"Venimos hace varias semanas hablando con los directivos de nuestra escuela, CPEM 12, y no llegamos a nada con ellos, estamos marchando porque hay acosadores y abusadores en la escuela", contó a RÍO NEGRO Macarena Millapi, estudiante de cuarto año.

Y agregó: "ya varias chicas están muy cansadas de esto y no quieren compartir curso, no quieren que estén en la escuela y la institución no hace nada. Estamos yendo la Consejo para que nos puedan dar una respuesta más clara para ver si se puede solucionar más rápido este tema".

La estudiante contó que ya son siete los casos denunciados, pero no descartan que sean más. Indicó también, que en la escuela no hay clases de Educación Sexual Integral. "No tenemos ESI, yo estoy en cuatro año y nunca me dieron un taller de ESI".

En este sentido, también contó que "ayer decidieron hacer un taller de ESI, pero quedan dos semanas de clases, eso lo tendrían que haber hecho a principio de año, no ahora".

Esperan hoy ser recibidos por autoridades del CPE que les puedan asegurar medidas de acción concreta respecto a la grave situación que se vive en la escuela "Ayer hubo gente del Consejo en la institución pero tampoco nos quisieron dar una respuesta", aseguró. Es por eso que hoy marcharon hasta la puerta del organismo. No descartan hacer un corte de calle, para visibilizar el reclamo.

Desde el CPE aseguraron estar atendiendo la situación para brindar alguna solución al reclamo de los estudiantes. En ese sentido, ayer, en diálogo con LU5, la directora provincial de Educación Secundaria, Graciela Gracia, aseguró estar realizando un proceso “de acompañamiento e investigación” en la escuela.