Un país (y el mundo) despide a Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona ocupa físicamente desde esta tarde el templo de la eternidad que él ya habitaba. Ahora lo hace para el resto de nosotros. Su inmortalidad será expuesta desde las 10 cuando comience, en la Casa Rosada, el velorio del mejor jugador de fútbol de la historia y de una personalidad que se impuso a todo el mundo. Los aplausos y la vigilia en toda Argentina comenzaron a hacer entrar en razón a millones de almas.

Muchos no podrán dormir y otros apenas podrán pegar un ojo. El Obelisco, el Diego Maradona de Argentinos Juniors, la Boca y las plazas de cada ciudad del país comenzaron a convertirse en una tribuna unida a lo largo y ancho del país. A las 22 (las 10 PM) el aplauso se sintió como una entrada a la cancha, pero los minutos pasaron y nada cambiaba.

La despedida empieza a ser tan eterna como lo es el despedido: Diego. Los canales de televisión nacional mantienen los móviles en vivo por que nadie se quiere ir a dormir. Los diarios del mundo ya lo publicaron en sus tapas y pocas horas después se conocerán las nuestras, las de cada provincia, las de las ciudades.

Las fotos de Maradona, las banderas de Argentina, las Boca, las del Bicho. Las de todos los que aman al fútbol y a lo que Diego le dio al fútbol y al país.

Desde las 10 las puertas de la Casa Rosada estarán abiertas. Todavía no se sabe si se podrá ingresar para pasar cerca de los restos de Maradona. Las filas en las inmediaciones comenzaron poco después de las 22. El gobierno anticipó que espera más de 1 millón de personas durante los homenajes. Un recuerdo que desde temprano pintó con luces y figuras los monumentos del país, embanderó casas y rebalsó las redes sociales con menciones.

Según algunas publicaciones, la familia solicitó que la ceremonia no sea extensa. A juzgar por las muestras afecto que se multiplican habrá que esperar a cómo se desarrollen las cosas.

El país que no se quiere dormir empieza a creer que es cierto. Que Diego Armando Maradona dejó de existir físicamente. Y cree, quizá no se resigna, que en las calles cantándolo no lo dejará ir. También sabe que nunca se irá porque siempre estuvo en los colores de su bandera.

La Paternal, territorio de Argentinos Juniors, fue uno de los puntos de la convocatoria. Foto: AP.