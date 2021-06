Un revés para la educación: 70% de los alumnos vieron retrasado un año su nivel

La educación ha atravesado grandes cambios a nivel global desde marzo del año pasado en adelante. El hecho de tener que decretar el cierre parcial de millones de colegios, la implementación de la virtualidad y los cambios curriculares obligador por esta adaptación han generado un contexto distinto al que veníamos acostumbrados, y eso impactó en las estadísticas.





Según un estudio difundido por la Unesco este fin de semana, la situación ha generado el atraso de un año en el nivel educativo del alrededor del 70% de los alumnos de todos los niveles.

De acuerdo con datos obtenidos en el informe, la pandemia obligó al cierre masivo de escuelas e institutos educativos para más de 166 millones de estudiantes en América Latina, con lo que se implementaron clases a distancia en muchos casos. Fue allí donde empezaron a jugar otras variables, como por ejemplo las cuestiones de infraestructura en las instituciones y en los hogares de los alumnos.

Por ejemplo, siempre -y en todos los niveles educativos- hay que tener en cuenta la brecha de conectividad en cada país. Uno de los casos mencionados en el informe es el de México, que cuenta con 30 millones de estudiantes. Allí, las cifras oficiales calculan que el 24% de alumnos entre 7 y 17 años no tienen acceso a Internet. A su vez, un 4% no cuenta con televisión, por lo que no pueden estudiar a distancia durante las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria.



La brecha de conectividad es una de las principales causas de que estudiantes de todo el país tengan complicaciones para acceder a la educación.



En Argentina, la situación también es complicada. Según el relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares, llevada adelante por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un 39,1% de los hogares no tiene disponibilidad de computadoras personales. Y no es todo: la información recabada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), correspondiente al segundo trimestre de 2020, el 36% de los hogares argentinos no tuvo acceso a internet fijo. ¿Más información? Según el Observatorio Argentinos por la Educación, en el nivel primario, uno de cada cinco estudiantes no cuenta con acceso a internet y tampoco el 15,9 por ciento de los estudiantes que finalizan la secundaria. Es allí, en la suma de todas estas partes, donde la brecha de conectividad genera que miles de alumnos se queden fuera del sistema.



Evaluaciones



Según un estudio de la empresa de enseñanza Kumon, siete de cada 10 alumnos en Latinoamérica habrían visto reducido su nivel académico con el sistema que se lleva a cabo actualmente, y se podría hablar de atraso de un año en su nivel o aprovechamiento, lo que es necesario revertir con exámenes de evaluación y clases extraescolares y residuales.

Mario Morales, especialista en Educación, puso de ejemplo al estado mexicano de Nayarit, donde el gobierno local proyecta evaluaciones de diagnóstico y cursos para los alumnos antes del regreso a clases. Esto ayudará a que los docentes puedan identificar el nivel de aprendizaje que cada estudiante adquirió en la modalidad a distancia, y observar en qué materias y temas se atrasaron o hay un aprendizaje bajo para reforzarlos.



Aprendizaje



Los alumnos necesitan desarrollar habilidades para aprender de forma autónoma, sobre todo en materias como matemáticas, donde se puede advertir un menor aprovechamiento en general, destacó. “Debemos ver las áreas de oportunidad en el aprendizaje de los alumnos, por lo que las actividades extraescolares con propósitos académicos se convierten en un pilar necesario para fortalecer la autodisciplina y mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes”, reiteró.





Así, la situación a nivel global ya asoma complicada, y en Latinoamérica la brecha de conectividad también genera complicaciones. Será fundamental que, en los próximos meses, los chicos puedan reencontrarse con el ritmo para no perder más avance en sus estudios.