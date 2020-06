Un roquense está varado en Colombia hace más de 70 días y pide ayuda para volver

Maximiliano Sckerl, es un vecino de Roca, de las 200 viviendas en Stefenelli. Hace un año y medio decidió emprender un viaje de mochilero para conocer distintos lugares del mundo. Actualmente, hace 75 días que se encuentra varado en El Parque Nacional Tayrona, en el norte de Colombia. El roquense viajó con presupuesto limitado, sin tours organizados y planea sobre la marcha lo que va a visitar. En el trayecto se hizo de oficios que le permitieron extender la duración del viaje. “Fui a armando mi propio circo para sobrevivir. Viajo todo a dedo. Así, he tenido la posibilidad de conocer Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida”, comentó Maximiliano.

Decidido a hacerse de un dinero, se asentó por un tiempo en Calabazo para trabajar en la construcción de unas cabañas. Su próximo objetivo era conocer Brasil pero la pandemia sorprendió sus planes. La cuarentena en Colombia inició el martes 24 de marzo a la medianoche, con el decreto anunciado por el Presidente Iván Duque Márquez. Actualmente las medidas sanitarias se siguen evaluando según el desarrollo de los acontecimientos, con el objetivo de aplanar la curva de contagios de la covid-19 y no sobrecargar al sistema de salud.

Maximiliano está en Colombia desde que comenzó la cuarentena y no puede volver.

El Parque Nacional Tayrona, es una gran zona protegida que abarca las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta en las zonas adyacentes a la costa del Caribe. Es conocida por sus caletas cubiertas por palmeras, lagunas costeras de color turquesa, selva tropical y una abundante biodiversidad. Allí la gente vive del turismo y al estar la actividad parada, la situación es dramática para casi todos los sectores productivos y de servicios.

“La gente acá está pasando hambre, imagínate la gente que viene de afuera”, afirmó el roquense.

Maximiliano pasa sus días sorteando el desafío de sobrevivir sin dinero al no poder trabajar como antes, y se resguarda de las temperaturas en un establo abandonado con comunicación telefónica que mantiene gracias a un panel solar que le prestó un vecino. “Me siento afortunado porque es un lindo lugar pero no deja de ser una cuarentena donde hay que subsistir. La única ayuda que he recibido del gobierno local ha sido una bolsa con alimentos hace dos meses”, enfatizó.

El dinero que se acaba, la familia que está lejos, pero la generosidad de los residentes del lugar ayuda con grandes gestos en estos tiempos de lucha y esperanza. “El colombiano es muy colaborador y solidario. La gente que no tiene te ayuda de corazón. Esas cosas se valoran mucho”, aseguró el roquense.

Si bien en el Parque no hay casos afirmativos con covid-19, existe en el lugar solo un puesto de salud. “Aquí estamos cerca de la ruta, si bien hay puestos en donde los vehículos paran a comprar el riesgo está pero hemos tenido suerte”, afirmó el roquense.

Maximiliano se sumó al grupo de “Varados en Colombia” de Facebook en donde se puso en contacto con cientos de compatriotas. “En la zona hay alrededor de 150 personas en el grupo. Y a nivel país hay unos 700 varados”, apuntó.

Sin embargo, el hecho de estar todo el tiempo buscando alternativas para regresar, genera cierto desgaste al no tener respuestas precisas de los organismos públicos. Desde Colombia salieron desde abril cuatro vuelos de repatriación que fueron abordados por argentinos que pudieron costearlos.

“Viajaron recientemente 238 personas en el avión de Avianca con un costo de 600 dólares que pagaron con tarjetas de crédito argentinas por el impuesto al país”, aseguró Lurdes Romero, referente del grupo de varados.

Los argentinos crearon un grupo en Facebook: Varados en Colombia, a través del cual están en contacto. Fotos gentileza.

A su vez, aseguró que las respuestas de la embajada siempre son poco claras, y que la ayuda fue muy poca en todo este tiempo, y que no alcanzan para cubrir las demandas de los argentinos. “Hemos recibido ayudas de remedios y de un solo alojamiento para una persona. A su vez, en el último vuelo, la embajada ayudó a pagar el transporte de una ciudad a otra en el traslado al aeropuerto”, afirmó la mujer.

Los sentimientos de angustia y desesperación empiezan a intensificarse cada día que pasa. El coronavirus unió a los argentinos que tratan de sobrellevar el aislamiento de la mejor manera, pero igualmente poseen algunas complicaciones. “Desde embajada advirtieron que el último viaje previsto para este mes era el del ocho de junio. A su vez, van a cortar con las ayudas por falta de dinero”, sostuvo Lurdes Romero.

De forma comunitaria los varados sortean la incertidumbre y vulnerabilidad con donaciones y tienen una caja de ahorro para repartir el dinero según las urgencias en este contexto que se ha tornado insostenible.

Para colaborar reciben depósito bancario a la siguiente cuenta de Banco Galicia:

NUÑEZ RAMON ANTONIO

DU: 26192702

CTA: 4015697-3 313-9

CBU: 0070313830004015697399

ALIAS: TIO.RAIZ.TECLA

CUIL: 20261927021