La travesía de Facundo, un roquense varado en Australia en plena pandemia

La demanda por volver a casa desde el exterior sigue vigente para mucha gente que aún permanece afuera y desea el retorno al país por distintos motivos, en el marco de la preocupante situación generada a nivel mundial por la pandemia del coronavirus.

Es el caso del rionegrino Facundo Urioste quien, junto a un grupo de argentinos, espera que el gobierno nacional a través de la Cancillería habilite un vuelo de retorno a la región desde Australia.

El joven está en el continente oceánico desde octubre último, junto a un amigo, donde partieron para ahorrar y generar algunos proyectos en conjunto. Sin embargo, esas iniciativas se vieron truncadas cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como enfermedad pandémica y alertó a toda la población.

"Nos quedamos sin trabajo y desde ese entonces estamos buscando, pero no obtuvimos respuesta de ninguno" contó a RÍO NEGRO el muchacho, quien agregó sobre su experiencia que "cuando trabajas las ganancias te permiten ahorrar, pero cuando estás sin laburo Australia es un país muy caro para vivir".

La desesperación está latente. Ambos chicos tenían pasajes comprados para este 4 de mayo cuando salía un vuelo hacia Argentina, pero por el contexto de aislamiento que atraviesa el país finalmente eso no sucederá por el momento.

Es que fueron informados de la cancelación de los tickets, sin precisiones sobre cuándo volverá a haber una partida para la zona latinoamericana.

"Estuvimos viviendo en un departamento hasta los primeros días de abril, pero ya no podíamos enfrentar ese gasto y, como no teníamos laburo, tuvimos que mudarnos a un hostel, para evitar gastar tanto", describió su día a día el muchacho.

Queremos que haya una negociación rápida entre el ministerio de Salud y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para que habiliten otro vuelo y podamos volver".- Expresó Facundo sobre su deseo para volver a la región.-

Pero Facundo no está solo. Actualmente, en Australia hay varados al menos 550 personas con pasaje de vuelta al país. "Hay muchas situaciones" informó al respecto el chico, "desde personas mayores, muchos en situación de vulnerabilidad económica y hasta una mujer con un embarazo múltiple", enumeró.

En cuanto a la interacción con el ministerio de Relaciones Exteriores, el chico detalló que "estamos en contacto todo el tiempo y siempre obtenemos respuesta"; pero los inconvenientes se presentan con los trámites ante el Consulado y la Embajada, ya que consideró que "no hacen nada y no obtenemos nada. No brindan información ni asistencia", explicó.

"Queremos que haya una negociación rápida entre el ministerio de Salud y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para que habiliten otro vuelo y podamos volver" relató el muchacho sobre el deseo latente.

A la situación generalizada, se le suma que el precio de los pasajes en vuelos comerciales hacia Argentina actualmente supera los 2500 dólares; en condiciones normales, el valor del ticket se adquiere a 800.

El pasado 17 de abril hubo una partida de estas características, pero "al estar la mayoría en vulnerabilidad económica, se hizo imposible pagarlo".

Así, la espera se hace cada vez más larga y se demoran las gestiones para volver. Sin embargo, todos los días las esperanzas se renuevan sobre la posibilidad del retorno, donde cumplir con el aislamiento sanitario en las mejores condiciones posibles.