Un semanario estadounidense destacó las diferencias entre Fernández y Bolsonaro ante la pandemia

El semanario estadounidense The Nation destacó las diferencias de "visión" entre el presidente Alberto Fernández y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, ante la pandemia de coronavirus, y expuso que mientras el jefe de Estado argentino aplica medidas de aislamiento social, el mandatario del vecino país deja a la ciudadanía en un estado de "abandono".

"Horas después de que Fernández pronunció su discurso presentando nuevas pautas de confinamiento, Bolsonaro decidió comer un hot dog en la capital de su país", sostiene la nota, y consigna que "para entonces, más de 22.000 brasileños ya habían muerto por Covid-19, y el país estaba emergiendo rápidamente como uno de los nuevos puntos calientes de la pandemia en todo el mundo".

The Nation señala también que "Brasil pasó a tener el segundo mayor número de casos confirmados en todo el mundo, con aproximadamente 830.000 positivos al 12 de junio, junto con el segundo mayor número de muertes por millón de residentes en el continente (197)".

En ese sentido, la nota compara que, al momento de publicarse el texto, Argentina tenía "más de 28.000 casos confirmados y una tasa de mortalidad de 17 por millón de residentes".

Brazil’s president and Argentina’s Alberto Fernández offer opposing visions of politics in the age of Covid-19. https://t.co/XG7CW53rlt