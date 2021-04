Un vecino de Stefenelli cosechó zapallos gigantes de más de 30 kilos

Pablo Vega, un productor de Stefenelli, fue el encargado de cosechar zapallos gigantes de más de 30 kg. Los zapallos crecieron en la chacra donde él vive y trabaja.



“El año pasado se acercó una mujer, que viene algunas veces a trabajar a la chacra, que tenía unos zapallos grandotes y nos dio semillas”. Así relató Pablo que comenzó esta aventura, hace exactamente un año atrás.

Él guardó las semillas para germinarlas en la quinta familiar donde trabaja; allí las plantó y cuidó durante todo el proceso de crecimiento. Entusiasmado, el productor contó que los zapallos crecieron mucho más rápido que el resto. “Te impresionás por el tamaño porque parece que no paran de crecer”, agregó.

El asombro no era sólo suyo, sino que también de la gente que iba a cosechar a la quinta, familiares y amigos que iban de visita y no sacaban los ojos de encima de los gigantes anaranjados.

El joven productor explicó que cosechó seis zapallos, pero los de mayor tamaño fueron dos: uno de 30 y otro de 36 kilos, que están en exhibición y bajo resguardo en la entrada de su casa. Cuando decida abrir alguno, piensa guardar las semillas y ver si los planta en la próxima temporada.



Este tipo de zapallos gigantes no son comunes de ver, pero hay algunos productores más dispersados en la zona que los cultivan. Pablo se enteró por redes sociales de concursos de zapallos en los que eligen al de mayor peso, como el joven de Cutral Co que cosechó un ejemplar de 88 kilos en marzo de este año, y lamentó haberse enterado tarde para poder participar de los eventos.

Para el mantenimiento, el hombre oriundo de Stefenelli contó que hubo una instancia de fertilización en el cultivo y que luego mantuvo la cosecha sólo con agua.

Hasta el momento, el dueño de los zapallos gigantes aseguró que no los probó porque está decidiendo qué hacer. “Cuando los pruebe, voy a empezar por los más chicos, los otros los pienso dejar en exhibición por ahora. Si son ricos vuelvo a plantar, sino no”, aseguró el productor.