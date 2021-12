Una audio receta con ese toque bien casero: dulce de frutillas

Por Victoria Rodriguez Rey (@victoriarodriguezrey)

¿Y Si en estas fiestas elaboramos y regalamos un dulce? Sebastián Zapata es papá de Lucio y Nina, además de Licenciado en Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue. Estaba destinado a trabajar en el petróleo, por esas herencias que suceden en el plano familiar, pero al transitar su secundario en una escuela técnica de Neuquén, cursó química de los alimentos, y las decisiones de formación rápidamente viraron hacia ese universo alimentario.

Sebastián advirtió en ese momento la importancia vital que hay en poder elaborar alimentos, en saber qué se come, quizá para poder así elegir, en búsqueda de mayor autonomía alimentaria, de mayor libertad. A través del microscopio, se vio seducido por el mundo de los microrganismos, instancia que despertó la inquietud por conocer a fondo los procesos y las transformaciones que suceden en ese mundo minúsculo.

Entre el laboratorio y el territorio, Sebastián fue construyendo su trayectoria profesional en bodegas, fábricas y empacadoras, conformando y acompañando grupos de trabajo en pequeñas y medianas empresas. Mezclando y respetando los saberes familiares, la producción artesanal y las técnicas industriales, Sebastián ha desarrollado una poderosa herramienta hacia la estandarización operaciones productivas eficientes, con el fin de garantizar la elaboración de alimentos inocuos y sobre todo sabrosos.

Actualmente se desarrolla en el Programa Provincial PRODA y en el Centro de Formación Profesional Agropecuario N° 2 de San Patricio del Chañar. Allí, supo conjugar la riqueza alimentaria de la región, el perfil técnico de su papá y el amor por la docencia de su mamá. Sebastián va aprovechando las temporadas de abundancia productiva compartiendo técnicas de conservación, para que el alimento no falte durante el año.

Aquí Sebastián Zapata comparte, como de costumbre, la técnica de elaboración de dulce de frutillas, con la cual resultarán tres frascos de 400 gramos de un dulce con un intenso aroma y color.

Ingredientes:

– 1 kg de frutilla lavada y limpia

– jugo de ½ limón

– 800 g de azúcar

Procedimiento

Cortar en cuartos las frutillas y ponerlas en una olla con el jugo de limón.

Calentar lo más fuerte posible, procurando que no se queme, por lo tanto, revolver constantemente.

Cocinar así durante 15 minutos la frutilla y luego agregarle el azúcar.

Continuar revolviendo 20 minutos. Luego de ese tiempo, con la técnica del plato, corroborar la cocción del dulce. Colocar una gotita de dulce en el plato frío de cerámica. Esperar unos instantes y ver si la gota de dulce corre o no. Si no corre significa que el dulce está listo.

Envasar en un frasco limpio. El dulce se envasa en caliente. Al salir de la olla el dulce se encuentra a 105 ° C y con esta temperatura se eliminan los microorganismos que pueden alterar el alimento. Tapar e invertir el frasco durante unos minutos.

Conservar hasta la próxima tostada o temporada.