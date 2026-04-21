La Justicia ordenó a Manaos pagar $800 millones a un exempleado en cinco días

La Justicia le dio 5 días a Manaos para pagar $800 millones de indemnización.

La Justicia de Mendoza confirmó una millonaria indemnización contra la empresa de bebidas Manaos, comercializada por Refres Now, en el marco de un litigio laboral que se extendió durante años.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el último recurso presentado por la firma y dejó firme la sentencia que la obliga a pagar más de $800 millones a un exempleado, con un plazo de cinco días hábiles.

El fallo y los argumentos

El tribunal, integrado por los jueces Omar Alejandro Palermo, Norma Llatser y Mario Daniel Adaro, consideró que el recurso extraordinario federal presentado por Manaos era “improcedente en lo sustancial” y que no existía una cuestión federal que habilitara la intervención de la Corte Suprema de la Nación.

Según la resolución, la compañía reiteró argumentos ya analizados en instancias previas, por lo que se desestimó su planteo.

El origen del conflicto

La causa se inició a partir de la demanda de un trabajador que se desempeñó como distribuidor de Manaos en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. El exempleado denunció despido indirecto, irregularidades en la registración laboral y maniobras de evasión previsional.

El reclamo se basó en que su relación laboral habría estado encubierta mediante contratos informales, sin reflejar su verdadera condición de empleado.

Una indemnización millonaria

En una primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado una indemnización cercana a los $1.500 millones, compuesta por capital, intereses y costas. Sin embargo, tras la apelación, la Suprema Corte provincial redujo el monto final a $807.676.293,72, aplicando una tasa menor para el cálculo de intereses.

La cifra continúa sujeta a actualización hasta el momento del pago efectivo.

IG: @manaos.argentina

El fundador de la marca, Orlando Canido, había calificado el fallo como “insólito y fuera de contexto”, y cuestionó los criterios utilizados para determinar la indemnización.

Con la decisión judicial ya firme, la empresa deberá cumplir con el pago en el plazo establecido, en uno de los fallos laborales más resonantes de los últimos tiempos en la provincia.

Con información de Infobae.