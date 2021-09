Una de las víctimas dijo que Teruel abusó de ella durante tres años

La víctima de uno de los dos hechos por los que es juzgado desde ayer Marcos Lautaro Teruel, hijo del integrante el conjunto folclórico Los Nocheros, Mario Teruel, aseguró que el acusado abusó de ella desde que tenía 10 y hasta los 13 años.

Fuentes judiciales informaron hoy que, en el marco de la segunda jornada del juicio seguido contra Marcos Lautaro Teruel, de 30 años, se reanudó la declaración de una de dos las víctimas de abuso sexual, cuyo testimonio había comenzado ayer.

La audiencia de debate contra Teruel -acusado en dos causas por delitos de abuso sexual- y contra Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Saac Farfán -coimputados en una de ellas- comenzó ayer en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta, y se estima que se extenderá por lo menos hasta el 15 de octubre.

La joven, que actualmente tiene 19 años, solicitó declarar sin la presencia de los imputados en la sala, y relató lo ocurrido el día que se encontró con Lautaro Teruel en el Monumento al general Martín Miguel de Güemes, con el fin de grabarlo para tener una prueba y poder denunciarlo.

La joven contó que la relación entre su familia y la de Teruel era muy cercana, con una amistad de varias generaciones.

Al hablar sobre los abusos, la chica comentó que se iniciaron cuando ella estaba por cumplir los 10 años, antes de entrar a quinto grado, y continuaron hasta antes de que cumpliera los 13, cuando estaba en séptimo grado.

La damnificada indicó que era una alumna promedio, muy sociable, pero que a partir de los abusos comenzó a tener problemas en el colegio.

“Vivía en la dirección, tenía bajo rendimiento académico y no me llevaba bien con mis compañeros. Me molestaba todo y me sentía incómoda estando con mucha gente. A los problemas los creaba yo”, detalló. Asimismo, contó que a partir de los 10 años comenzó a autolesionarse, cortándose los brazos y piernas, y que comenzó a sufrir trastornos alimenticios y a los 13 o 14 años le diagnosticaron bulimia y anorexia.

La joven también mencionó que tuvo intentos de suicidio mediante cortes profundos en los brazos y la ingesta de pastillas. Además, describió cómo ocurrían los abusos y explicó que a partir de los 13 años empezó a buscar excusas para no ir a la casa de los Teruel.

Por otro lado, contó también acerca de una reunión que ella y su madre mantuvieron con Mario Teruel, padre del imputado, quien se manifestó enojado, les dijo que todos los chicos cometían "esas pendejadas” y les advirtió que no tocaran a su familia porque él iba a salir en su defensa.

Hoy también declaró Mario Teruel, quien reveló que fue la abuela de la víctima quien le contó que su hijo había abusado de la niña.

“Se me derrumbó el mundo”, afirmó Teruel, quien aseguró que luego le insistió a su hijo que le contara la verdad y que Lautaro incluso le confesó que también había abusado de otra menor.