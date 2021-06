Una familia de Colombia viajó a Brasil para alentar a su Selección: no sabían que era sin público

Una mamá y sus dos hijos tenían todo planeado para alentar a la selección de Colombia de manera presencial en su debut en la Copa América, que se disputa en Brasil, pero vieron su sueño frustrado. Es que el partido se jugó hoy sin público en el estadio Arena Pantanal, y ¡no lo sabían!.

La historia es de la familia Calderón, quienes aman el fútbol y viven en Miami. Si bien tenían expectativas de que la competencia se juegue en su país de origen, no dudaron en cambiar los pasajes y viajar a Cuiabá cuando se cambió la sede.

“No sabíamos que no había público y no pudimos entrar. Lo lógico era que se jugara con público porque en Colombia se iba a jugar con el 30% de la ocupación de los estadios. Creíamos que iba a ser igual y no fue así”, le explicó Julia Calderón al sitio brasileño UOL Esporte en la puerta del estadio.

Sin embargo, Colombia debutó y les llevó buenas noticias: el triunfo por 1 a 0 sobre Ecuador, con gol de Edwin Cardona. “Teníamos programado inicialmente viajar a Colombia y Argentina, compramos los pasajes y luego tuvimos que cambiarlos. Acá estamos”, agregó Julia.

Por ahora, no podrán ver ningún partido del seleccionado de Reinaldo Rueda y tendrán que conformarse con ver a los futbolistas en la puerta del hotel.