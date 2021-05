Una hija de Reutemann denunció a la esposa del senador por tenerla «sin noticias» de su padre

La hija mayor del senador Carlos Reutemann acusó públicamente a la actual esposa de su padre, Verónica Ghío, de no brindarle noticias sobre su estado por teléfono ni atender los llamados a la puerta de la casa, y amenazó con iniciarle acciones penales.

Se trata de Cora Reutemann, quien en su cuenta de Twitter lamentó tener que hacer una publicación debido a que no tiene noticias de su padre "desde que salió del sanatorio", el 21 de mayo pasado.

"Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghío nos bloqueó a mi hermana y a mí", escribió Cora en la red social.

Después señaló que "siempre" trató con respeto a la actual esposa de su padre y que se llevaban "relativamente bien", pero luego sostuvo que "es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud".

Gracias @FedericoReutem1 por insistir y mantenernos informadas de cómo está papá ❤️🙏🏻 Le deseamos una pronta recuperación 💪🏻💪🏻 #FuerzaLole — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021

La mujer dijo que "la primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo. Aún sin noticias". Cora Reutemann añadió luego un tuit en el que sostenía que esperaría noticias "cuanto antes" y de no ser así iniciaría "acciones penales", aunque luego borró la publicación.

Cora es la hija mayor de Reutemann, y la menor se llama Mariana, ambas fruto del primer matrimonio del excorredor de automovilismo, con la santafesina Mimicha Bobbio.

Reutemann fue dado de alta el 21 de mayo, tras permanecer 16 días internado a causa de una hemorragia digestiva de la que se recuperó luego de una intervención.

Tres días más tarde fue trasladado a una institución médica de Rosario en la cual fue intervenido el 12 de este mes, luego de ser sometido a una enteroscopía, un procedimiento que se utiliza para observar el interior del intestino delgado.

- Con información de Agencia Télam.-