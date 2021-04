Una tormenta no tan “extraordinaria” que ratificó la necesidad de obras

¿Fue tan “extraordinaria” la tormenta que azotó a Roca y a los sectores aledaños la semana pasada? Los datos de la Estación Experimental Alto Valle del INTA indican que luego de las furiosas lluvias de lunes, martes y miércoles, la zona de la ciudad con mayor acumulación de agua fue el oeste, con 114 milímetros. En Stefenelli fueron 90 mm, en el centro 84 mm y hacia Cervantes la intensidad se redujo a 55 mm.

La valiosa estadística que se puede encontrar en la web del organismo nacional muestra que lo singular fue que semejante cantidad de agua cayera durante el mes de abril, pero que el pasado reciente tiene otras semanas con fenómenos similares.

El 18 y 19 de julio del 2018, la estación meteorológica automática de Guerrico detectó un acumulado de 98,6 mm. Y en el 2016, las jornadas del 23 y 24 de octubre terminaron con 76,8 mm. Ese mes fue uno de los más lluviosos de los últimos años en la zona, con un acumulado de 120 mm.

En consecuencia, la pregunta sobre la capacidad que tienen los sistemas de descarga pluvial de la ciudad es más oportuna que nunca.

Ya no se trata de episodios aislados en los que la calle 9 de Julio termina como un río. Ya no son anécdotas las veces que en calle Tucumán el agua entra a los comercios. Y principalmente, en los barrios ya se preguntan seriamente cuántas veces más tendrán que soportar los desbordes de canales y de las cloacas, además del anegamiento que impide transitar sus calles.

LA COMUNA recorrió distintas zonas de la ciudad y consultó a autoridades municipales sobre la previsión de obras de infraestructura para mejorar la respuesta.

Los desagües no resistieron y las calles del oeste terminaron anegadas.

De las charlas con los vecinos surge la demanda de acciones rápidas, porque los problemas no aparecen cuando la lluvia supera los 50 mm en pocas horas.

“Cada vez que caen las cuatro gotas se inunda (calle) Tucumán, desde Belgrano hasta La Pampa”, se quejó Claudio, desde uno de los comercios que se encuentra en la principal arteria comercial de la ciudad. “Hemos reclamado al municipio, pero se tiran la pelota y los perjudicados siempre somos nosotros”, agregó el emprendedor.

Claudio contó que cuando estaba el corralón Isla en la esquina de calle La Pampa pedían pallets para que la gente pueda circular y cruzar, pero ese local cerró y esa alternativa quedó desactivada. “Si llueve directamente no tenemos venta y no sabemos qué elaborar el día anterior para la tarde porque los clientes no vienen”, se lamentó.

Rodrigo, tiene su kiosco también sobre Tucumán. Dice que hace 10 años, cada vez que llueve un poco se inundan las mismas cuadras. “Una hora después que, para la lluvia, el agua sigue corriendo y la gente no puede cruzar”, señaló.

Romagnoli el jueves. Las escuelas también sufrieron consecuencias.

El río de la 9 de Julio

Otro de los grandes interrogantes es por qué queda mucha agua acumulada en la calle 9 de Julio. A pesar de que hay un sistema de alcantarillas el líquido no se drena. Desde el municipio explicaron que 9 de Julio “originariamente es una calle canal con pendiente hacia calle Mendoza”.

“Cuando se hace el cruce de la calle 9 de Julio y Belgrano en las vías ese acceso queda más elevado, entonces para no interrumpir el curso del agua se hizo un sifón que pasa por abajo de la calle Belgrano”, señalaron.

Desde el municipio remarcaron que “ese sifón está a un nivel más abajo de la calle y por eso se instaló una bomba que entra en funcionamiento automáticamente cuando el agua comienza a llegar. Así esa bomba ayuda a sacar esa agua y sigue su curso por 9 de Julio”.

Lo mismo ocurre con la calle Mendoza y José Ingenieros, comentaron. Después el agua sigue el curso natural por José ingenieros y va al desagüe que bordea esta calle, explicaron.

¿Quién tiene que limpiar los desagües?

En los barrios periféricos decenas de familias tuvieron que autoevacuarse la semana pasada. Uno de los cuestionamientos de los vecinos fue que los desagües colapsaron porque no estaban limpios.

En el barrio El Porvenir de Roca, los vecinos sufrieron el temporal de lluvia y un día después de la tormenta seguían sacando el agua que ingresó a sus casas. En ese lugar, más precisamente en la intersección de las calles Iguazú y Villegas, colapsó un desagüe.

Canales y desagües desbordados, muchas veces por la falta de limpieza.

Según relataron a este medio, fue porque no se limpió previamente el lugar. Además, aseguraron que llamaron a Defensa Civil, pero les costó mucho recibir asistencia. “Tenemos dos problemas: uno es el desagüe que se desbordó y otro es la obra del cordón que hicieron hace cinco meses”, expresó un vecino.

“El agua entró al comedor, la estábamos sacando con secadores desde las 4”, manifestó el hombre que vive con tres hijos y su esposa.

En Chacra Monte muchos no pudieron salir de sus viviendas por los desbordes, que terminaron anegando las calles. El agua también llegó a las viviendas más precarias del sector, donde muchos vieron perdido su esfuerzo de meses en pocos minutos.

Marcelo, uno de los vecinos que vive allí, dijo que pasaron horas sacando yuyos del desagüe con una pala, para que circulara mejor el agua, pero que no pudieron contener todo.

Vanesa Funes, gerenta del Consorcio de Riego y Drenaje de Roca, señaló que esos colectores no fueron renovados en la última concesión, realizada octubre de 2018. Cuando este medio consultó al municipio respondieron que durante los últimos meses se hicieron trabajos de limpieza en desagües.

670 familias habían pedido asistencia al municipio por los efectos del temporal, hasta el jueves al mediodía.

Reírse para no llorar: 30 años sin soluciones

Sergio Marini y Mónica Martínez son dueños del kiosco JC, ubicado en calle Tucumán entre Misiones y Santa Cruz. La semana pasada contaron que llevan más de 30 años sufriendo las inundaciones por las lluvias y que esto ha afectado a la estructura del edificio.

“El agua inunda la calle Tucumán, llega hasta la vereda y cuando pasan los vehículos ingresa dentro local. Ponemos bolsas de arena para frenar el ingreso”, contó Mónica. Los comerciantes señalaron que últimamente desde el municipio van a sacar el agua acumulada.

La cuadra de calle Tucumán, casi Santa Cruz. Los comerciantes del sector esperan soluciones definitivas.

Los días con lluvias que superan un poco el promedio, la gente no puede ingresar al negocio y la caja disminuye a la mitad o incluso más.

El hombre tiene 63 años vivió en esa cuadra con sus abuelos y asegura que el problema de acumulación de agua lo conoce desde que tenía 7 años.

Cansados por esta situación, pero sin perder el humor, han recurrido a la creatividad para reclamar por una solución. En una oportunidad pusieron un cartel y ofrecieron permisos de pesca. En otra ocasión pusieron un cocodrilo inflable en el “lago” que generó la lluvia y le sacaron fotos. El objetivo era demostrar que realmente hay un problema.

“La intendenta prometió que esto se iba a solucionar, hace poco vimos a gente haciendo mediciones. Esperemos que en algún momento se termine”, expresó Mónica.

Por su parte, desde el municipio confirmaron que se está trabajando en un proyecto para solucionar definitivamente la acumulación de agua, pero “por ahora es solo un proyecto”, informaron.

Evolución de las lluvias por año 165 milímetros fue el acumulado de lluvia en todo el 2017 en la estación automática regional del INTA. 294,3 milímetros cayeron en el 2018. Los días 18 y 19 de julio se acumularon 98,6 milímetros, según el INTA.

120,8 milímetros fue el acumulado durante el 2019 en la EEA del INTA. Fue el año con menos lluvia en el quinquenio. 216,4 milímetros se acumularon en el 2020 en el INTA de Guerrico. Ese año, el 21 de julio cayeron 58 milímetros.