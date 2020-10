Una tuitera buscaba galletitas para su papá y se sorprendió por la ayuda

Las redes sociales a veces se convierten en un espacio de servicios. Así sucedió en la historia de la usuaria @ProfeAsadora en Twitter, que pidió una colaboración para compartir con su papá y consiguió una abrumadora cantidad de respuestas que la llevaron a un final feliz.

Durante la noche del martes, la mujer compartió su historia y contó que su padre "tiene demencia senil y quiere unas galletitas de las que obvio no recuerda el nombre", pero que sí "recuerda su aspecto".

Entonces pidió ayuda entre sus seguidores, quienes además replicaron el mensaje. "¿Alguien me puede dar una mano? Se tomó el trabajo de dibujarlas. Si, lo amo", agregó.

- El croquis de la galletita que hizo el papá de la usuaria.-

Foto: Twitter

Inmediatamente, miles de tuiteros ayudaron a la chica e hicieron sus aportes sobre la marca, que se volvió inmediatamente en tendencia. Las respuestas iban desde las galletitas de leche de "Okebón" hasta las similares de su competencia "Imparcial".

De hecho, muchos de ellos compartieron fotos para comparar el croquis hecho por el padre de la tuitera y la forma de las galletas, para efectivamente determinar cuáles eran.

Miren. Gracias a todos ❤️ el gordo esta feliz. pic.twitter.com/272bClUZO0 — ツProfe Asadora (CeCe) (@ProfeAsadora) October 13, 2020

Finalmente, la joven consiguió el objetivo y adquirió el producto para su padre. Así lo mostró también en Twitter, para que quienes habían colaborado cierren la historia.

"Miren. Gracias a todos. El gordo está feliz", relató sorprendida por la cantidad de respuestas solidarias que recibió, que incluyeron gente que se ofreció a buscar el producto en el supermercado y alcanzárselos a la puerta de su casa.

Finalmente, la joven agradeció porque "no me alcanzan los dedos para favear. Gracias a todo". "Ya una vez me las pidió y me olvidé el nombre... Creo que nunca más las voy a olvidar después de esto", cerró el hilo.