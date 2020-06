UNCo virtual

Cipolletti

Me dirijo a ustedes con relación a la adaptación de la Universidad del Comahue a las actuales circunstancias por la crisis del covid-19 y deseo que sea exitosa. Mi relación con la UNCo ha sido accidentada. Soy argentino criado en el exterior, retornando a la Argentina cuando cursaba segundo año de Ingeniería en la Universidad del Estado de Louisiana. Aquí ingresé a la UBA egresando como Ingeniero Civil en 1974. Después de ejercer la ingeniería y estando en Neuquén me interesó cursar las materias que me faltaban para recibirme también de Ingeniero en Petróleo. Concurrí a la UNCo para averiguar respecto a la documentación necesaria y desistí.



Hace cinco años me jubilé, concurrí a la UNCo y estudie francés y en 2018 pretendí estudiar la licenciatura en Ciencias de la Computación. Concurrí a la oficina de alumnos para inscribirme como alumno regular. Ahí empezó el problema, pues no disponía del certificado de escuela secundaria con los requisitos necesarios según la ley de Educación Superior. Sin embargo, la misma ley contempla los casos como este, ya que puedo acreditar nivel de conocimientos (título universitario).

Presenté una nota a la Mesa de Entradas explicando mi situación, ya que soy ingeniero civil egresado de la UBA, profesor en Docencia Superior, profesor en Disciplinas Industriales, Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Tecnológica Nacional, especialista en Docencia Superior y TIC, egresado del Consejo Nacional de Educación. Fui profesor del posgrado de Higiene y Seguridad en la Construcción (Universidad de Mar del Plata-UNCo), vicedirector del CET N° 9 y subregente del EPET N° 8, donde me jubilé.



Pasado un lapso en Secretaría Académica, donde el jefe me dijo que aparentemente no correspondía mi solicitud y debía presentar mi certificado legalizado o aprobar el examen de ingreso para mayores de 25 años, sin duda opté por cursar (y aprobé) el preparatorio que organiza la UNCo mediante el cual conocí a gente extraordinaria como Pedro Barreiro y Daniela Coria.



Como docente no me puedo negar a acceder a nuevos conocimientos. Conseguir el certificado me significaba un gasto de más de 2.500 dólares pues lo tenía que realizar un gestor en EE. UU. Estoy cursando la licenciatura, y si alguien me pregunta por mis estudios anteriores digo que para la UNCo soy analfabeto.



Jorge Alfredo Guido

DNI 4.548.075