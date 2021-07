Unos 1.900 jubilados en Río Negro dejarán de pagar Ganancias

La reforma tributaria de Ganancias tendrá en Río Negro un beneficio mayor en unos 1.900 jubilados que dejarán de tributar ese tributo nacional, a partir del aumento de la base imponible.

Además, una porción importante tendrá bajas en el gravamen por esa modificación del criterio impositivo. El padrón de jubilados y retirados de la Provincia ronda los 118 mil.

Aún así, esa mejora recién se advertirá con las remuneraciones de setiembre, que se abona durante ese mes, pues el Anses liquida con 60 días de anticipación entonces ya estaban confeccionados los recibos de julio y agosto cuando se conoció la correspondiente norma del AFIP que reglamentó la reforma legislativa de Ganancias.

En Anses no se descarta que en agosto pueda existir un pago complementario con esas correcciones pero, en principio, los cambios se advertirán en los pagos de setiembre. Las últimas liquidaciones mantienen las retenciones previas a las reformas, incluso sobre los aguinaldos que ya no están alcanzados por Ganancias con el último cambio tributario, siempre en el caso de aquellos que no alcanzan el nuevo mínimo imponible. El resto tiene el beneficio de un impuesto menor.

El organismo previsional insiste que actúa como agente de retención del tributo sobre los haberes de los jubilados, por lo cual, argumenta que las implementaciones dependen del AFIP, como los plazos de las devoluciones.

A mediados de junio, la AFIP publicó la resolución N° 5008 que reglamenta las modificaciones de Ganancias para los trabajadores y los retirados, originadas por la ley 27.617 del 21 de abril del 2021. Esa norma exime del gravamen a los salarios brutos de hasta 150 mil pesos.

Las quejas de los jubilados se repiten porque, a tres meses, no se implementó aún esas mejoras en sus ingresos. Deberán esperar un poco más, según la argumentación de Anses por su esquema de liquidación.

Vale recordar que en Río Negro, como en el resto de la Patagonia, tiene una base imponible mayor, lo cual, fue ratificado por la última reforma legislativa.

Esa situación se debe informar porque su aplicación no es automática, es decir, los jubilados deben reportar su situación e informar a la AFIP para cargar como otra deducción personal, con lo que se inicia el trámite para su aplicación.

En el Anses se admite que existe un porcentaje de retirados que mantiene una retención mayor ya que no cumplieron con ese trámite, posiblemente porque desconoce del tratamiento puntual o no conozca que se requiere un informe previo.