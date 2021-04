Unter advierte que es urgente “frenar la circulación” en Bariloche

La seccional Bariloche del gremio de los docentes Unter pidió acelerar el plan de vacunación de docentes contra el coronavirus y advirtió también sobre la situación epidemiológica alarmante que vive Bariloche y que cumple de sobra con los parámetros para “adoptar medidas de limitación de circulación”.

El gremio docente alertó también sobre la saturación de camas de terapia intensiva (con una ocupación del 95%) y el riesgo de un “colapso” sanitario de graves consecuencias.

En una nota que dirigieron a la delegada regional del Consejo Provincial de Educación, Beatriz Alarcón, señalaron que dada la decisión del ministerio de mantener la presencialidad escolar y de la falta de vacunas, hacen responsables a las autoridades por “exponer a la población a un grave riesgo”.

Si bien la Unter no pidió expresamente la suspensión de clases, sí expuso la necesidad de limitar más fuertemente la circulación. La secretaria general del sindicato local, Patricia Lande, le dijo a RÍO NEGRO que “las condiciones de Bariloche, en proporción, son las mismas que las del AMBA”, donde rigen restricciones más severas y una orden de volver a la virtualidad escolar, que sólo fue acatada por la provincia de Buenos Aires.

Lande dijo que siguen con preocupación la cantidad de contagios en Bariloche (que volvió a superar los 1.500 casos activos) y también la disponibilidad de camas. “Vemos con alarma que las camas liberadas cada día coincide con la gente que fallece”, señaló.

Dijo que en las escuelas el riesgo está bajo control “porque los protocolos se cumplen”, pero el problema es “la circulación que se genera” para el ingreso y salida de los establecimientos “y también la situación que se da en el transporte”.

Cuestionó a la gobernadora Arabela Carreras porque para el seguimiento y la evaluación de posibles medidas “se reúne con las cámaras empresarias” pero no con los representantes de los trabajadores.

“Entendemos que la economía es importante, pero no es lo único -afirmó-. Bariloche necesita nuevas restricciones porque tenemos todos los índices”.

Sobre la situación en las escuelas, señaló que se hicieron algunas mejoras “pero falta en varias adecuar el sistema de calefacción, que es insuficiente, y más cuando se debe cumplir con la ventilación obligatoria”.

También refirió que es acuciante el déficit alimentario de muchos chicos y la Unter realizó un planteo explícito para que se restituya el refrigerio. “Nos dicen que no se puede por la manipulación de alimentos y el riesgo de contagios -explicó-. Pero se podría buscar una alternativa con algo que esté envasado, individual, para cada chico y que no se manipule: una fruta, un cereal, un yogurt. Los docentes nos lo plantean todo el tiempo. Hay chicos que comen mal en sus casas, el hambre no se disimula y dar clases así es cada vez más difícil”.