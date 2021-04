Segunda ola: Bariloche con una cifra récord de contagios diarios y una curva que crece

La curva de contagios de coronavirus en Bariloche no para de crecer en las últimas tres semanas. Archivo

La curva en ascenso de Covid-19 en Bariloche no se detiene. Ayer se registró la cifra más alta de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, con 190 personas afectadas, mientras que permanecen activos 1.444 pacientes.

Hasta el momento, el número más altos de contagios se había registrado el 21 de enero, cuando se confirmaron 186 nuevos afectados por el coronavirus. En las últimas tres semanas se sumaron más de 2.000 personas afectadas con la enfermedad.

Con estos números alarmantes, que crecen desde hace tres semanas, la gobernadora Arabela Carreras ya anunció que el fin de semana se volverá a reunir con los intendentes de Bariloche y Dina Huapi para analizar medidas a seguir.

En los últimos meses de la pandemia, los diagnósticos positivos de la ciudad representaron entre el 50 y 60% de la totalidad de Río Negro. A medida que crece la curva en la provincia, sucede lo mismo en Bariloche que integra el mapa epidemiológico compuesto por 159 departamentos de todo el país, con riesgo más elevado.

Sin embargo, la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro, Mercedes Iberó, no se mostró alarmada ante el nuevo escenario. “Sabemos que crecen los contagios en muchas ciudades pero el porcentaje de ocupación de camas en la provincia promedia el 75%. Por ahora, no colapsa el sistema sanitario de Río Negro, como sucede en Buenos Aires u otras provincias”, replicó la funcionaria provincial y recordó que “en el peor momento de la pandemia, Río Negro tuvo un 92% de ocupación en terapia intensiva”.

Iberó resaltó que, en el último tiempo, la provincia logró ampliar su terapia intensiva a 250 camas. “Hoy, tenemos un porcentaje de ocupación en base a 180 camas y tenemos 70 más en condiciones de armarse, según la necesidad. No estamos al borde del colapso y tenemos camas libres en todas las ciudades”, señaló.

Según manifestaron las autoridades sanitarias de la ciudad, un 80% de las camas ocupadas corresponde a casos de coronavirus. Esta cifra se contrapone con la información aportada por Iberó, según quien el 60% de las camas ocupadas en la provincia es por cuestiones ajenas al coronavirus.

Al ser consultada sobre el alto nivel de contagios en Bariloche, la funcionaria admitió que no llama la atención. “Bariloche no cumple en general con los protocolos de aislamiento. Recordemos que el año pasado, el 43% de los contactos estrechos no estaba en sus casas. Y hoy, basta con salir a caminar: se ve muchísima gente y muy pocos con barbijo. Hay gente en las cervecerías, en el skate park. Es un mundo de jóvenes, con reuniones y fiestas”, dijo Iberó y reconoció que, en otros puntos de la provincia, sucede lo mismo aunque a menor escala.