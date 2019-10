Unter: los tres estilos que se enfrentan en las elecciones

Un total de 17.730 docentes están habilitados para votar mañana en la elección de su organización gremial, que decidirá su conducción por tres años.

La votación será de 8 a 20, con urnas fijas y volantes que recorrerán colegios, escuelas y jardines de toda la provincia.

Participarán tres listas en la disputa mayor, partiendo del oficialismo -que hoy lidera Patricia Cetera- y su propuesta continuidad con Sandra Schieroni por la agrupación Azul Arancibia. La presente oposición se presenta dividida, entre la participación del Frente de Trabajadores de la Educación (ex Paulo Freire), que lidera Edgardo Straini, hoy titular de la seccional de Bariloche, y el Frente de Unidad y Lucha (FUL), que encabeza Mariel Etcheber, de Río Colorado.

Otra agrupación -Frente para la Recuperación Sindical- se inscribió a nivel provincial, pero exclusivamente participa por las representaciones institucionales, como la vocalía al Consejo Provincial de Educación y encabeza el cipoleño Pablo Krahulec.

Las compulsas de Unter siempre derivan en una alta participación. En el 2016, en oportunidad de la elección que ganó Cetera, se movilizaron casi 8.900 docentes, votando entre tres nóminas. Con sus finalizaciones en el inicio de noviembre, los mandatos por renovar son los miembros del Consejo directivo central, de la comisión Revisora de Cuentas, de la Junta de Disciplina, como también, las representantes al Ipross, al Consejo Provincial de Educación, al departamento de Salud en la Escuela; y a las juntas de Clasificación.

Además, se designarán los miembros rionegrinos al Congreso de Ctera. En forma simultánea, la mayoría de las seccionales realizarán sus propias renovaciones. Habrá pugnas en Viedma, Sierra Grande, Valle Medio, Roca, Regina, Cinco Saltos, Catriel, Bariloche y Jacobacci. Sólo el oficialismo se presentó en Almafuerte (Huergo), Conesa, Valcheta, Sur Medio y San Antonio. El proceso local ya se cumplió en Cipolletti y las seccionales de Allen y Río Colorado quedarán para el 7 de noviembre.

Quien resulte ganador de los comicios de mañana asumirá en diciembre.

.

Edgardo Straini (Frente de las Trabajadores de la Educación)

Edgardo Straini es el actual secretario general de Unter Bariloche.

Con 52 años, Edgardo Straini aspira a terminar su mandato como secretario general de la Unter Bariloche para hacerse cargo del gremio a nivel provincial, por el Frente de las Trabajadores de la Educación de Río Negro.

Este rosarino desembarcó en Bariloche en 1992. “Militaba socialmente a través de una iglesia tercermundista y cuando me vine la idea fue continuar ese trabajo comunitario con pueblos originarios. Por eso, los tres primeros años trabajé en la escuela de gestión social de Pilca Viejo”, relató Straini que transitó por escuelas rurales de varios parajes hasta terminar como director titular en Ñirihuau Arriba.

“El proyecto para la Unter Río Negro no es mío. Es colectivo. Si no defendemos la escuela pública es difícil que los trabajadores seamos felices. La calidad de trabajo de un docente y la calidad educativa van de la mano”, enfatizó.

La lista Celeste, que en este caso es acompañada por otras agrupaciones de diferentes colores a nivel provincial y nacional, propone cuatro ejes. Respecto a la cuestión salarial, estimaron una pérdida del 25% del poder adquisitivo en los últimos 6 años.

“Queremos que nuestro salario esté completamente en blanco. Esto es imposible de un día para otro, pero podemos avanzar si los aumentos que se van logrando van al básico (no como ahora que se pone en ítems o sumas no remunerativos)”, agregó Straini y recordó que tiempo atrás, esos ítems representaban una pequeña parte del salario, pero ya no.

Insistió en la necesidad de generar mayor participación sindical con votaciones en las escuelas para aceptar o rechazar propuestas. “Hoy, los congresos y asambleas no representan a la mayoría. La idea es mantenerlos, pero para discusiones más políticas, pedagógicas”, planteó.

El Frente de las Trabajadores de la Educación de Río Negro propone también una discusión en cada nivel “para ver qué escuela queremos que termine en un gran congreso pedagógico”. Y plantearon la necesidad de tener una participación activa en las capacitaciones que ofrece el gobierno que consideraron “de poca calidad”.

.

Sandra Schieroni (Unidad Azul Arancibia)

Schieroni es actualmente vocal docente en el Consejo Provincial de Educación.

La roquense Sandra Schieroni es profesora de Inglés, fue directora del CEM 43, supervisora de Nivel Medio y en el 2004 ocupó su primer cargo dentro de Unter, como secretaria de Nivel Medio. Desde el 2015 es vocal docente en el Consejo Provincial de Educación y mañana buscará convertirse en la segunda secretaria general en la historia del gremio docente rionegrino.

Ese protagonismo de la mujer en la propuesta oficialista se ratifica en el resto de las candidaturas principales: Silvana Inostroza, actual secretaria general de la seccional Villa Regina es la postulante a secretaria adjunta y Patricia Ponce, actual secretaria de Inicial a nivel provincial como candidata a secretaria Gremial y de Organización.

“Tenemos nuestro proyecto en marcha y queremos reafirmarlo”, dice la candidata principal de la lista Unidad Azul-Arancibia, que conduce la Unter en forma ininterrumpida desde hace seis años.

Schieroni encabeza un proyecto que basó su campaña en los resultados obtenidos en materia de estabilidad laboral.

“Hay 50.000 horas cátedra y 4.200 puestos de trabajo que se ofrecen en las asambleas para que los compañeros puedan lograr la titularidad y sobre todo la estabilidad”, destacó la candidata sobre el proceso de titularización en Nivel Medio.

“Aspiramos que a partir del 2021 lo podamos regularizar”, agregó antes de recordar que el Estatuto prevé asambleas anuales, pero que en la provincia pasaron ocho años sin que se realizaran.

“Es un logro gremial, porque se trabajó mucho para llegar a estas instancias”, destacó Schieroni.

La postulante oficialista hizo parte de las recorridas proselitistas junto a Patricia Cetera. La actual secretaria general dijo que “la campaña la iniciamos hace tres años” y “estamos finalizando un mandato que nos permitió llegar a la estabilidad laboral, tener leyes de cobertura para los compañeros con enfermedades de largo tratamiento, un fondo para viviendas… es un trabajo articulado, son logros que se están concretando”.

“Hay que hacer campaña sobre los hechos. Sobre los logros, nos sentamos y debatimos”, enfatizó.

.

Mariel Etcheber (Frente de Unidad y Lucha)

Etcheber es actualmente la secretaria general de la seccional Río Colorado.

La docente que encabeza la lista del FUL se muestra optimista ante las nuevas elecciones.

Asegura que llegan con un franco crecimiento desde su conformación hace una década atrás, por el constate trabajo de militancia del sector, que permitió sumar adeptos más allá de la austeridad de sus campañas.

“Somos un frente coherente con el lineamento trazado, porque defendemos, con militancia, clasista, con la perspectiva de género, donde claramente exponemos las defensas de los derechos de los trabajadores de la educación, como también de la escuela, de la educación pública, las defensas de la separación de los intereses de la Iglesia y el Estado, como el respeto a los géneros. Tenemos militancia real, concreta en todos los órganos, buscando la profundización de la democracia sindical”, dijo Etcheber.

El logo de agrupación lleva impresos para estas elecciones dos pañuelos: el verde y el naranja. El primero en relación al apoyo de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y el segundo en relación de la lucha por la separación de la Iglesia y el Estado.

El FUL continúa proponiendo como línea de acción la instrumentación de asambleas tanto en las seccionales como en las escuelas. A nivel provincial proponen que se sumen congresos extraordinarios para la toma de decisiones, que sean resolutivos, donde se vinculen las definiciones con las participaciones de delegados y que permitan la profundización de los distintos mecanismos democráticos.

Un dato que enfatizaron desde el sector fue que durante el escrutinio que se llevará a cabo mañana, la lista tendrá fiscales en 12 de las 18 seccionales a lo largo de la provincia.