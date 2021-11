Unter reclama frente a Casa de Gobierno por paritaria y convenio jubilatorio

La Unter se instaló frente a Casa de Gobierno con una gran carpa y, también, con una radio abierta para insistir con su pedido al gobierno provincial de retomar la paritaria salarial, luego que su Congreso resolviera que la propuesta del 43% era “insuficiente”.

Otro reclamo del cuerpo gremial fue el rechazo a “la moratoria” previsional fijada en el acuerdo de la Provincia con Anses, que representa un descuento previsional para los futuros jubilados docentes por los aportes no realizados por Río Negro al sistema nacional. En ese tema, el sindicato afirmó que esa irregularidad no fue responsabilidad de los trabajadores entonces solicita que la Provincia asuma ese costo.

Actualmente, esa condición no está operativa y falta la reglamentación del Anses que servirá para precisar cómo será el mecanismo, estimándose que los docentes con pedido jubilatorio deberán firmar un convenio con Educación y Anses donde acepten esa deuda previsional y su descuento de sus haberes de retiros.

Se sabe que unos 1.500 docentes se jubilarán en los próximos tres años y, durante ese período, la Provincia cumplirá con un período de transición en lo exigido por Anses que se abonen plenamente los aportes al sistema previsional para quienes ingresen en los últimos tres años para retirarse.

Este acuerdo se originó en el reclamo del organismo nacional por la fuerte suba de los haberes que no tienen descuentos y asignaciones al régimen jubilatorio en el sector docente. Así, se estableció un plan de regularización, empezando con el blanqueo de las remuneraciones para los tres años previos a la jubilación.

El núcleo del convenio está en el punto tres cuando la Provincia se “compromete a no abonar o no reconocer conceptos no remunerativos en la composición salarial”. Ya no se podrá incorporar nuevas sumas, sin aportes de ley, al haber de los docentes. Este impedimento, con el paso del tiempo y las actualizaciones salariales que vendrán, permitirá revertir la actual proporción donde la liquidación docente se componen con un 79% de montos que no aportan al sistema previsional.