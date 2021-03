UPCN anunció una medida de fuerza para el jueves en todo Río Negro

La seccional Río Negro decidió una medida de fuerza para el jueves, que en su modalidad "dependerá de los lugares y de las distintas reparticiones" indicó esta mañana Juan Carlos Scalesi, secretario General del gremio.

Será en el marco del plan de lucha que realiza la entidad en reclamo de una recomposición salarial para los trabajadores públicos después de rechazar el aumento del 29% que el gobierno fijó en la última reunión de la Mesa de la Función Pública.

"Esto lo veníamos analizando desde que pusimos la 'carpa de la dignidad´" aclaró Scalesi porque "esto no es un acampe" mientras que en el lugar se realiza la rotación de delegaciones. Ayer estuvieron presentes trabajadores de San Antonio Oeste y Las Grutas y este martes llegó un grupo de General Conesa.

En ese sentido indicó que "la gente del interior quiere venir" y "nosotros nos pusimos un plazo hasta el 31 de marzo, pero puede ser hasta el 31 de diciembre" enfatizó porque "la gente nos está sorprendiendo por las medidas que quieren tomar, eso a veces nos supera, están queriendo un paro" contó Scalesi, por eso decidieron "esta acción directa del jueves".

Scalesi le pidió "respeto por los trabajaodres" al gobierno rionegrino y criticó "las imposiciones del gobierno" porque "no es democrático si el gremio mayoritario no acepta"; al tiempo que sostuvo que "le habamos a la pared, no hace nada" al referise a las reuniones en la Mesa de la Función Pública.

Por otra parte, mediante un comunicado la entidad señaló que "nuestra organización sindical dispuso para este jueves medidas en los distintos organismos: jornada con quite de colaboración; trabajo a brazos caídos; reducción horaria a la mitad y paro".

Agregaron que "desde la UPCN seguimos en lucha, por salarios dignos, por un gobierno que escuche y evalúe cómo resolver el problema que el mismo creó a través de las políticas de empobrecimiento. Son los trabajadores y trabajadoras quienes atendemos las demandas cotidianas de los ciudadanos en oficinas, escuelas, hospitales y dependencias de contención social".

"Nuestro trabajo de cada día es lo que sostiene la estructura de funcionamiento del Estado y al gobierno. Merecemos respeto y consideracion. Merecemos un gobierno que esté a la altura de la responsabilidad con que diariamente prestamos servicios a todos los habitantes de esta provincia", indicaron.