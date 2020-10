Vaca Muerta sigue como prioridad para Phoenix

Antes del congelamiento de los combustibles y el precio del barril, Phoenix Global Resources (PGR) estaba lista para solicitarle al gobierno provincia una concesión no convencional para su bloque Mata Mora en Vaca Muerta. Con el arribo de la pandemia la firma se vio obligada a postergar otra vez sus planes para el no convencional, pero a pesar de los contratiempos los objetivos siguen intactos.

“A pesar de que el escenario continúa siendo extremadamente desafiante, la compañía ha dado pasos importantes para reducir sus costos en todas las áreas del negocio. El Directorio cree que esto los colocará en una posición más sólida para producir petróleo económicamente a precios más bajos con una contribución positiva al flujo de efectivo y le permitirá concentrarse en el desarrollo continuo de sus activos no convencionales”, señalaron desde la compañía.

El interés de la empresa por los no convencionales de Vaca Muerta quedó más que reafirmado cuando en septiembre designó al experimentado exYPF, Pablo Bizzotto, como su nuevo CEO. Con su llegada quedó a cargo del plan de reducción de costos que estaba liderando la compañía.

Hoy la firma retomó la producción de sus bloques convencionales, pero aún no reinició la producción en su bloque de shale oil, Mata Mora, y aseguraron que esperan hacerlo “en un futuro cercano”.

En total la empresa realizó dos perforaciones y en febrero de este año reactivó su pozo MMox-1002 después de un cierre prolongado diseñado para monitorear el comportamiento del reservorio, la presión y los futuros distanciamientos entre pozos.

Sin embargo, en mayo ambos pozos de Mata Mora se cerraron al no haber mercado disponible para colocar la producción y desde entonces permanecen cerrados. Esta decisión también tiene que ver con que los pozos no convencionales no sienten el mismo impacto negativo que los convencionales a la hora de reabrirlos.

“Ambos pozos permanecen cerrados y continuamos ajustando la estructura de costos. Nuestra exceptiva es que se reinicie la producción de manera segura en el cuarto trimestre del año”, precisaron desde Phoenix.

El potencial del bloque Mata Mora, que está entre la localidad de Vista Alegre y Añelo, es muy prometedor. El área es vecina de dos de los tres desarrollos masivos de la angloholandesa Royal Shell Dutch: Sierras Blancas y Coirón Amargo Sur Oeste.