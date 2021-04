Vaca Muerta superó las 2.000 etapas de fractura en el primer trimestre

La actividad de completación de pozos en Vaca Muerta durante el primer trimestre del año fue la más alta en la historia y en tres meses se superaron las 2.000 etapas de fractura. A nivel interanual significa un salto del 74% y si se lo compara con los datos de 2019 también se ve un incremento del 30%.

En detalle, durante enero, febrero y marzo se realizaron 2.060 etapas de fractura en la formación y estuvieron a cargo de 8 petroleras y 4 empresas de servicio. Todos los datos se desprenden de los informes que presenta el country manager de NCS Multistage, Luciano Fucello.

En el segmento de las operadoras YPF lideró el ranking con 37% del total de las punciones. Un dato que es una buena señal para el sector teniendo en cuenta la diversificación de los trabajos que no recaen en una sola empresa.

Por el lado de las empresas de servicios lo que se ve es distinto y la norteamericana Halliburton es la que lideró el mercado de las fracturas del shale con un 54,75% del total. Vale señalar que este segmento perdió un jugador importante en mayo del año pasado cuando Baker Hughes fue la última vez que registró actividad.

Las ocho empresas que realizaron etapas de fractura durante el primer trimestre del año.

Antes de avanzar en mayores detalles vale mencionar a qué se debe este récord de actividad. Por un lado, el precio internacional del petróleo y el lanzamiento del Plan Gas.Ar impulsaron ambos segmentos que venían de un año de muy pocos trabajos. Por otro, la cantidad de pozo perforados sin completar acumulados, permiten aumentar producción rápido y a menor costo.

Otro de los motivos son los avances en la eficiencia y en la tecnología aplicada para las fracturas que permiten hacerlas más rápidas y, de nuevo, a menor costo. Sin embargo, todo eso no es suficiente para mantener el récord si el nivel de perforaciones, que hoy registra unos 11 equipos menos que en 2019, no repunta. Además los bloqueos que sufrió Vaca Muerta los últimos 10 días anticipan que los datos de abril no serán tan buenos.

El mejor mes del trimestre

En 2019 fue febrero el mes que mayor cantidad de etapas de fractura registró con 712 en el primer trimestre del año. A pesar de que el gobierno inició la cuarentena por la pandemia del coronavirus el 20 de marzo de 2020, ese fue el mes de mayor actividad del trimestre tuvo con 431.

La mayoría de las etapas de fractura fueron realizadas por empresas privadas. (Foto: gentileza)

El récord del trimestre que acaba de terminar fue justamente en marzo al alcanzarse las 733 etapas que además marcaron la marca más alta de la historia de Vaca Muerta.

En total, entre enero y marzo del 2019, se hicieron unas 1.548 etapas de fractura sólo en el shale, mientras que en el mismo período del año pasado la cifra fue menor y cerró en 1.179 punciones.

Las empresas más activas

Cómo ya adelantamos los datos oficiales muestran que YPF estuvo a cargo del 37% de las etapas del primer trimestre que equivalen a 764 punciones. La firma fue la única en superar las 300 etapas.

En segundo lugar se ubicó la norteamericana ExxonMobil con 297 etapas de fractura y muy de cerca le siguió la petrolera de Miguel Galuccio, Vista Oil&Gas, con 243 etapas. Ambas empresas concentran su actividad en la producción de petróleo.

La cuarta posición la ocuparon dos empresas: Tecpetrol y Pan American Energy (PAE). Ambas empresas hicieron 189 etapas de fractura durante enero, febrero y marzo del año.

El top 5 lo completó Pluspetrol con 170 punciones y la angloholandesa Shell quedó en sexto lugar con 124 etapas. El séptimo puesto se lo quedó la otra norteamericana en Vaca Muerta, Chevron, con 84 etapas de fractura.

Las empresas de servicio

Con la salida de la multinacional Baker Hughes de Vaca Muerta, quedaron cuatro empresas prestando el servicio de fractura hidráulica en la región. Son Halliburton, Schlumberger, Calfrac y Weatherford y entre ellas se reparten la actividad del sector.

De las 2.060 etapas de fractura que se realizaron en el primer trimestre del año, Halliburton fue la más atareada y concentró el 54,75% del total, lo que equivalen a 1.128 punciones. En segundo lugar, se ubicó Schlumberger con 534 etapas de fractura, luego Calfrac con 228 y por último Weatherford con 170 punciones.