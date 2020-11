Vacío legal y salida laboral

Cipolletti

Por experiencia personal descubrí malas maniobras de pseudo-administradores de consorcios habitacionales.

Llegué a la conclusión que fue y sigue siendo una salida laboral estupenda y productiva en Cipolletti.



Entre bambalinas y pandemia resulta más impune. Basta, tan sólo, reunir osadía y habilidad contable para distribuir en papel, sin valor legal, el costo de expensas fraudulentas.



Careciendo de mínimos requisitos, tampoco importa, porque es una labor no legislada en la provincia. Vale todo y nadie controla. Mantener complicidad y lazo estrecho con ciertas inmobiliarias, funcionarios, abogados y residentes que avalen su accionar, es indispensable.

No imponiendo reglamento alguno que pudiera perjudicar a socios, no evaluando superficies que es la base que determina (en mts2) la cifra a recaudar por unidad.



Sin cuenta bancaria del propio consorcio, sin firma ni sellos como recaudador. Esta liviana tarea lo convierte en un jefe fantasma con operarios no matriculados de servicios económicos y de riesgo.

Dicha actividad descontrolada conlleva a un caos interno de convivencia que muy bien conoce la fuerza policial, ante tantas intervenciones requeridas.



Esta realidad le facilita una huida perfecta, con un botín de años, porque no existió delito para la justicia. En esta situación, el deudor, inquilino o propietario no tendría obligaciones de pagos, por no poder demostrarlos legalmente y, sin embargo, sigue sucediendo. Es evidente que evitan intervenir los responsables y por algo inconfesable será. Y la salida laboral sigue vigente…



Irene Capponi

DNI 6.489.018