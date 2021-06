Vacunarán contra covid a unos 600 internos de las cárceles de Roca

Desde el vacunatorio covid de Roca, informaron que esta semana comienzan con un nuevo grupo objetivo según disposición del Ministerio de Salud Provincial. Se trata de los internos de las dos unidades penitenciarias de Roca, tanto la Colonia Penal 5 como el Establecimiento de Ejecución Penal II.

"Vamos a vacunarlos durante esta semana, no se hace en el vacunatorio sino in situ", aseguró Nelson Gutiérrez, el responsable de vacunación local. Explicó que los vacunadores concurrirán a las cárceles solo con motivo de realizar las aplicaciones a quienes estén en los listados.

Son alrededor de 600 personas cumpliendo condenas las que recibirán una dosis contra la covid-19 entre las dos unidades de Roca, tanto la provincial como la federal.

La disposición provincial apunta a prevenir contagios masivos en el ámbito de encierro. Desde la cartera sanitaria, confirmaron la información a RIO NEGRO y adelantaron que hay lugares donde ya se está realizando.

La organización de la vacunación adentro de las cárceles la realiza cada Servicio penitenciario con los hospitales, mediante la entrega de los listados desde las instituciones penales a salud pública.

En otros lugares del país esta franja de la población ya está vacunada; mientras que en Río Negro comienza a realizarse ahora.

Mientras tanto, la campaña general de vacunación contra coronavirus continúa a buen ritmo en la ciudad con la etapa final de las inoculaciones a personas entre 40 y 49 años sin factores de riesgo, grupo que se concluiría esta semana.

Por otro lado, en Roca, durante estos días se realizaron aplicaciones a personal estratégico y también a trabajadores petroleros en la colonia penal.

Final de la etapa +40

"Esta semana terminamos de vacunar al grupo de 40 a 49 años", confirmó Gutiérrez y se espera que hoy miércoles sean las últimas inoculaciones a los inscriptos en Roca que fueron alrededor de 6.500 personas.

El final del grupo será con una jornada abierta a demanda para aquellos que no hayan podido inscribirse, aunque no se detalló si será antes del viernes o a principios de la semana próxima. "Calculamos que hay gente que no se inscribió en la página, entonces hay que darles la opción de que se vacunen", dijo el coordinador.

Se estipula que la semana entrante comenzarán a convocar a los mayores de 30, pero se espera que el ministerio lo anuncie oficialmente.

Consultado sobre novedades de segundas dosis a personas con factores de riesgo, Gutiérrez aseguró que aún no hay novedades.