Zapala

No sñor Cafiero, lo de los vacunatorios VIP no es un invento de la prensa, es una realidad, de lo que ustedes acostumbran hacer a su antojo crey éndose “dueños del estado”, y como la gente ya no se calla entonces recurren a lo de siempre “la culpa es del otro”.

Macri tuvo muchos errores, pero ustedes están demostrando que cometen más, con el agregado del autoritarismo y atropello a los otros poderes.



Jorge Temi

DNI 7.567.867