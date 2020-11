Valentina Riquelme, desde Cutral Co al mundial de Corea

Valentina Riquelme representará a Cutral Co en el evento internacional.

Valentina Riquelme va a representar a Cutral Co y al país en el Mundial de Taekwondo con sede en Corea del Sur.

La participación será el 11 de noviembre y de manera virtual por lo que no tendrá que viajar. Al ser la modalidad Poomsae, lo que se evalúan son las formas y la técnica sin necesidad de un adversario.

Riquelme ha tenido un 2020 promisorio con la oportunidad de participar de la selección nacional y competir en torneos internacionales.

“Fue muy emocionante, me llamaron de la selección y me dijeron que iba a participar del mundial. Ellos me pagarán la inscripción y por mi parte voy a redoblar mis esfuerzos en los entrenamientos junto a mi profesor, estamos entrenando todos los días y mentalizados en la competencia", expresó Valentina.

El Subsecretario de Deportes de Cutral Co, Reynaldo Pavón, valoró que “lo más grato que le pude pasar a un deportista es llegar a una competencia mundial. En ese sentido trabajamos junto a la Escuela y nos sentimos orgullosos”.

El Intendente, José Rioseco, le reiteró su apoyo a Riquelme a través de una conferencia vía Zoom donde también la felicitó por sus logros, le brindó fuerzas para la competencia y le agradeció por representar a Cutral Co. También destacó el trabajo de la Escuela Municipal de Taekwondo.